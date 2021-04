matrimonio-a-prima-vista,-caos-francesco-e-martina-che-va-via:-“disagio”

La coppia non aveva mai litigato prima della reunion con le coppie, ma alla fine è scoppiato un furioso scontro: lei ha piantato tutti in asso al tavolo

Francesco e Martina hanno avuto uno scontro a Matrimonio a prima vista 2021. Il primo e arrivato in modo inaspettato, tra l’altro. La lite è avvenuta nel weekend con la reunion delle coppie. C’è stata una lite già prima di arrivare a cena, ma le telecamere erano uscite dalle camere in quei momenti. Le coppie hanno visto le foto del matrimonio ma la voce narrante aveva già anticipato che la lite tra Martina e Francesco avrebbe avuto degli strascichi. Però hanno guardato le foto e ricordato quei momenti abbracciati e si sono emozionati. Francesco ha fatto una domanda diretta a Martina chiedendole se si fosse emozionata vedendo le foto, lei ha risposto di sì. In confessionale però ha ammesso di non avere bei ricordi di quel giorno. Si sono punzecchiati e provocati, insomma.

Appena si sono seduti a tavola, Salvo ha interpellato Francesco dicendogli di rompere il ghiaccio visto che lui parla sempre. Martina ha subito detto al marito di non coinvolgerla nelle sue domande. Sentendosi rimproverato, Francesco ha deciso di parlare del litigio che c’era stato poco prima. Pare che Martina non abbia gradito sentirsi fare la domanda sul video del matrimonio perché non le è piaciuto, ma non voleva dirlo davanti a tutti. Si è sentita in difficoltà, non le è piaciuto dire una bugia e se l’è presa col marito. Dal canto suo, Francesco non ha fatto la domanda a caso: già nella stanza Martina non era per nulla entusiasta del tema Marilyn Monroe della camera. Insomma, come se non le piacesse mai niente.

Francesco ha in un certo senso messo alla prova sua moglie, per vedere se avrebbe ammesso che non le piaceva il video delle nozze. Prima ancora che spiegasse tutto ciò alle altre coppie, Martina si è alzata ed è andata via: “Allora io vado al bagno parli da solo. Continua a mettere tutto in piazza”. C’era molto disagio al tavolo, Clara ha provato a interpretare la reazione di Martina raccontando a Francesco che ha parlato sempre bene di lui ma ha paura. Lui l’ha subito fermata, perché tutti hanno paura e non deve essere sempre lui a capire Martina e mai il contrario. Fabio gli ha suggerito di andare a confrontarsi con la moglie.

Francesco ha raggiunto Martina, che gli ha chiesto di parlare in bagno. Non voleva parlarne davanti alle telecamere, ma i microfoni erano accesi e si è sentito tutto. “Sono pesante lo so, non mi devi far parlare”, ha detto Martina. Francesco ha manifestato il suo disagio davanti alla continua negatività della sua sposa: pare non le piaccia mai nulla. “Hai tu qualcosa che non va, allora tienitelo”, ha sbottato Francesco prima di tornare dagli altri. Quindi si è sfogato con le altre coppie:

“Mi sono rotto a darle sempre ragione. Non mi pare di aver fatto qualcosa di grave. Per me non c’era bisogno di fare questa sceneggiata. Sono sempre io che devo capire lei. Pure che mi ha risposto in questo modo non mi è piaciuto”

Fabio ha intuito che Francesco abbia sbottato dopo aver accumulato nelle settimane precedenti; lui ha confermato. Gli altri erano però a disagio, infatti Clara dopo la serata ha detto: “Comportamenti esagerati. Io ero a disagio”. La situazione è peggiorata quando è arrivata la telefonata di Martina a Francesco per invitarlo a non parlare di lei e non nominarla in sua assenza. Gli ha detto di parlare solo delle altre coppie e non dei loro problemi. Anche qui Francesco è esploso:

“Forse non hai capito. Tu a me non mi comandi. Io parlo quanto mi pare. Se vuoi vieni qua, che sei stata pure maleducata verso le altre persone che stanno qua. Se vuoi vieni qua anziché scappare in camera”

Clara ha provato a smorzare la tensione facendo parlare Santa e Salvo, ma anche loro hanno discusso. Alla fine Martina è tornata al tavolo per la torta, visto che era il compleanno di Salvo. Nella puntata di stasera di Matrimonio a prima vista 2021 non hanno mostrato altro, per cui il chiarimento dopo lo scontro tra Martina Pedaletti e Francesco Muzzi andrà in onda la prossima settimana. Lui in confessionale non ha nascosto il suo stato d’animo poco sereno: