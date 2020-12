Dopo i numerosi colpi di scena della quinta stagione di cui è stata protagonista indiscussa la rossa e spumeggiante Nicole, è nata una nuova coppia tra due protagonisti di edizioni diverse. Le indiscrezioni dicono che sia in arrivo un programma dedicato alla nascita di questo amore. La stagione di Matrimonio a prima vista che si è da poco conclusa è stata ricca di sorprese. Ci sono stati un colpo di scena dietro l’altro, sia durante il programma sia quando si è concluso. Anzi, soprattutto quando si è concluso.

Dopo l’inaspettato divorzio di Luca e Giorgia e il fidanzamento altrettanto inaspettato tra protagonisti di coppie diverse, ovvero Andrea e Sitara, le carte si sono mescolate ancora e abbiamo una coppia formata da protagonisti di due edizioni diverse. Marco Rompietti e Nicole Soria sono fidanzati davvero e oggi sono usciti ufficialmente allo scoperto.La voce si è diffusa già ieri, ma oggi è arrivata la conferma con un video pubblicato sul profilo Twitter di Real Time.

Marco e Nicole hanno registrato un video e la prima a parlare è stata la sposa della quinta edizione. che potrebbe in effetti reindossare l’abito bianco. Nicole ha spiegato ai fan che seppure il programma non abbia dato a entrambi un matrimonio duraturo, ha dato loro la possibilità di conoscersi. E per loro è stato abbastanza, ha aggiunto. Poi ha proseguito così: “Ci stiamo conoscendo e vediamo come andrà in futuro. Sarete i primi a sapere”.

Anche Marco ha detto ai fan che li aggiorneranno colpo su colpo, ma in realtà la vera news sta nella didascalia del video. Real Time infatti ha definito questo risvolto una “rivelazione shock dalle passate stagioni” e a fine messaggio c’è scritto “non vediamo l’ora che ne inizi una nuova a gennaio”. Le nuove puntate andranno in onda in esclusiva su Discovery Plus, ma su cosa saranno incentrate? Saranno dedicate forse a Marco e Nicole? Magari è stato proposto ai due di essere seguiti dalle telecamere in questa fase di conoscenza per far vedere al pubblico come è nato il loro amore? o proveranno anche loro un vero e proprio matrimonio?

Non è stato scritto in modo esplicito, ma dato che la nuova stagione di Matrimonio a prima vista andrà in onda il prossimo autunno cosa potrebbe mai riguardare la nuova edizione in onda a gennaio? Facendo due più due, insomma, pare che ci sarà uno spin-off su Marco e Nicole di Matrimonio a prima vista. In attesa di ulteriori aggiornamenti, sia sull'eventuale programma sia proprio sulla nuova coppia, i fan possono gioire per la nascita di questo amore. Al termine del video infatti Marco e Nicole si sono anche scambiati un timido bacio, augurando a tutti un buon Natale.