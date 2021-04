Matrimonio a prima vista e poi, arriva il primo Bebè per una delle coppie. Grande delusione per l’altra: “Lei è stata finta sempre”

«Una mezza responsabilità la sentiamo, ma non è che fai fatica. La prima cosa che deve importare è la coppia, la televisione viene dopo» spiega Francesco in collegamento video su Whatsapp insieme a Martina, tra un’incursione di Penny e Polpetta, i gatti di lei, e una menzione speciale a Lillo, il gatto di lui. «Il programma Matrimonio a prima vista ci ha aiutato, ma la vita reale è un’altra cosa. Io Francesco non l’ho mai vissuto come il Francesco del programma, ma come il Francesco con cui ho fatto un’avventura insieme» riprende Martina completando la frase del marito.

Francesco Muzzi e Martina Pedaletti sono ufficialmente l’unica coppia di tutte le edizioni di «Matrimonio a prima vista Italia» ad essere sopravvissuta. Dal parere sui colleghi al piano di (ri)sposarsi a settembre e di mettere su famiglia, ecco cosa hanno raccontato a Vanity Fair. Da quando Francesca Musci e Stefano Protaggi hanno ufficializzato la fine della loro storia, Francesco Muzzi e Martina Pedaletti sono ufficialmente diventati l’unica coppia di tutte le edizioni di Matrimonio a prima vista Italia a resistere dopo la messa in onda del programma, trasmesso in chiaro su Real Time e in streaming su Discovery+.

Seduti sul divano dell’appartamento in zona EUR che hanno opzionato per affrontare la convivenza durante la registrazione del programma, Francesco e Martina dimostrano tutta quella complicità e quella tenerezza che speravamo sarebbe continuata dopo la fine dell’esperienza: si scambiano sguardi di intesa, si capiscono al volo, si accarezzano spesso le mani e guardano al futuro con ottimismo e voglia di fare. Al di là delle difficoltà lavorative legate al Covid – Francesco è tassista e spiega che per lui, che «viveva di turismo», la situazione è difficile; mentre Martina è commessa di Inditex e procede pur non nascondendo la preoccupazione -, i piani che li aspettano, come raccontano a Vanity Fair, sono due: rinnovare le promesse a settembre con una nuova cerimonia al mare e allargare la famiglia con l’arrivo di un figlio.

Alla domanda da quanto tempo stanno insieme, Francesco risponde: «Questo giugno sarà un anno. Tra la data in cui ci siamo sposati, quella della scelta e quella di Matrimonio a prima vista e poi” è un po’ difficile districarsi. Non è stato facile mantenere il riserbo: ancora oggi non abbiamo Instagram, mentre per strada, una volta che il programma è andato in onda, abbiamo cercato il più possibile di non dare nell’occhio». Ora i due continuano felici il loro rapporto e l’attesa di un bambino.

Matrimonio a prima vista e poi, Clara e Fabio

Così bene non è andata per Clara Campagnola e Fabio Peronespolo, la coppia chimicamente più sintonia che, dopo aver deciso di restare insieme alla fine dell’esperimento, ha spiegato che le cose non sono andate come speravano e che è andato tutto in malora. Durante il secondo confronto, quello di Matrimonio a prima vista… e poi, scopriamo, infatti, che a prendere l’iniziativa è stata Clara, che ha ammesso con candore di aver deciso di farsi andare bene molte cose che non le andavano giù del carattere di Fabio durante l’esperimento perché, non fosse stato così, «non saremmo neanche partiti».

Naturalmente la reazione, sia da parte dello sposo che dei tre esperti di Matrimonio a prima vista, Fabrizio Quattrini, Nada Loffredi e Mario Abis, è stata di sgomento: Clara ha, quindi, finto di essere quella che non era mostrando a Fabio, ma anche al pubblico, una versione di sé stessa non corrispondente al vero? Il ragazzo, amareggiato e decisamente alterato, è convinto di sì, mentre Clara si è difesa spiegando che soprassedere su tante cose che non ha amato del compagno – da una risposta sgarbata durante una passeggiata in bicicletta a una discussione a cena sull’essere vegetariani da due anni fino alla fantomatica fede persa a Formentera – è stato necessario per arrivare fino in fondo. Noi, in realtà, una complicità (anche fisica) l’abbiamo vista, quindi dubitiamo che fosse proprio tutto un farsi andare bene le cose dell’altro. Qualcosa, infatti, ci dice che non è del tutto finita qui. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.