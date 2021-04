matrimonio-a-prima-vista-e-poi,-gli-esperti-inchiodano-clara:-ha-finto?

Clara e Fabio di Matrimonio a prima vista non stanno più insieme. A decidere di chiudere il rapporto è stata lei, che stasera nell’episodio speciale E poi è stata anche messa sotto accusa dagli esperti. Il comportamento di Clara non ha convinto proprio tutti, né le sue spiegazioni. Sui social gli spettatori hanno scritto di aver visto stasera una persona totalmente diversa. A fine esperimento la coppia aveva deciso di restare insieme, sebbene ci fossero state delle discussioni su alcuni punti. Il giorno dopo quell’episodio, Clara è tornata a casa sua a Brescia perché il suo cane stava male. Nei giorni lontana da Fabio ha capito di non sentire la sua mancanza.

L’esperto Fabrizio Quattrini ha detto che Fabio ci ha provato in tanti modi a capire cosa non andava in Clara. Lui ne è testimone perché lo sposo si è rivolto a lui diverse volte in quei giorni di distanza. “Non penso che una persona cambi dal giorno alla notte. Lei è scappata”, ha aggiunto Fabio. Lui si è detto molto deluso dai modi di Clara, che gli avrebbe fatto storie anche a causa dello sport o del non essere vegetariano. Clara era dietro le quinte intanto e negava tutto, anzi secondo lei era Fabio ad avere modi bruschi. Quando è entrata nella stanza, Clara ha raccontato che già nel giorno della scelta era molto insicura ma voleva provarci. E ha aggiunto:

“Purtroppo per alcuni atteggiamenti mi sono resa conto che non sarebbe stato il ragazzo per me. Quando siamo tornati a casa è stato male il mio cane, sono tornata a casa mia. Nella settimana che sono stata da sola sono stata tranquilla, non ho sentito la sua mancanza”

Fabrizio è tornato all’attacco evidenziando quanto fosse strano che è cambiato tutto in poco tempo. Clara ha risposto che è stato strano anche per lei, ma alcuni atteggiamenti non le sono piaciuti e aveva chiesto aiuto a Nada Loffredi. La protagonista è consapevole di aver sbagliato perché quando notava atteggiamenti che non le piacevano doveva farlo presente, invece preferiva andare oltre. Il motivo? Mantenere un buon ricordo dell’esperienza, nel bene o nel male. Ma comportandosi così il ricordo per Fabio è rovinato e lo ha fatto presente.

Mario Abis anche aveva qualcosa da rimproverare a Clara ed è stato molto più diretto. Ha ricordato quanto fosse evidente il coinvolgimento tra lei e Fabio, quindi le ha chiesto: “Non è che durante l’esperimento hai finto un po’?”. Lei ha risposto di no, di essere stata gentile e accondiscendente per non creare problemi. Fabrizio le ha spiegato che in un rapporto di conoscenza era meglio discutere e far presente le cose, anziché accumulare. Le hanno chiesto cosa in particolare non le piaceva di Fabio, ma ha risposto solo con un paio di episodi che non le sono piaciuti. Episodi in cui Fabio le ha risposto male, ha spiegato, ma secondo Fabio non è il rispondere male che compromette un rapporto. Anche Clara a volte ha risposto male a lui, ha aggiunto, ma è andato oltre perché contava altro per lui.

Nada ha ulteriormente spiegato a Clara perché ha sbagliato. Con i suoi modi, Fabio ha pensato che lei potesse essere la donna dei suoi sogni, perché aveva la capacità di mettersi in sintonia con lui. “Oggi appare una cosa costruita”, ha aggiunto. A conti fatti, Fabio ha creduto in qualcosa che non è esistito: “Adesso la sua delusione, la rabbia, lo sconforto sono fortissimi”. Il discorso è andato avanti ancora per un po’, ma Clara continuava a parlare solo di lei e non di Fabio. Quindi Abis le ha chiesto di spostare il discorso su Fabio, di dire cosa ha scoperto nella vita reale che non le piaceva. Anche in questo caso Clara ha parlato di un episodio in cui non le è piaciuta una risposta di Fabio.

Nada ha chiesto cosa ha capito da questi episodi, perché secondo lei questi episodi avrebbero compromesso il suo futuro con Fabio. Alla fine Clara e Fabio hanno litigano in Matrimonio a prima vista E poi. Nel salutarli, Nada ha fatto ulteriormente presente alla protagonista che l’errore è stato suo perché è stata accondiscendente quando non doveva. A fine confronto però Clara ha detto solo che Fabio non le piaceva per alcune risposte. Secondo Fabio, invece, i motivi erano altri: Clara gli avrebbe rivelato che cercava un uomo vegetariano, animalista e con i capelli lunghi.