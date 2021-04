Matrimonio a prima vista: ex sposa fa coming out | Ora è felice con una donna

Matrimonio a prima vista è uno show in cui alcune coppie si incontrano sull’altare, una delle ex sposine ha recentemente rilasciato una dichiarazione piuttosto spiazzante sulla sua vita sentimentale.

Matrimonio a prima vista è uno show di Real Time che va in onda ormai da 6 stagioni e in cui si sono avvicendate molte coppie alla ricerca dell’amore e di stabilità col lancio di riso di rito.

A ogni edizione tre esperti di sociologia, psicologia e simili scelgono alcune coppie da associare secondo le loro affinità per arrivare a un’unione vera e duratura. Quest’anno due coppie su tre avevano deciso di proseguire il percorso, ma di recente una si è spezzata a pochi giorni dal fatidico sì. Si è trattato di Clara Campagnola e Fabio Peronespolo scoppiati per incomprensioni caratteriali.

Ora facciamo un passo indietro e concentriamoci su una ex concorrente: Daniela Benvenuto che ha condiviso una confessione.

Il precedente matrimonio

In questo format le coppie si conoscono direttamente sull’altare e solo dopo 5 settimane possono decidere di divorziare o rimanere insieme. Daniela ha partecipato a Matrimonio a prima vista nel 2018, esattamente durante la terza edizione. Lei era una dietista sportiva di Arcore, mentre lui, Roberto Orlandini, era un dirigente d’azienda di Seriate che in gioventù aveva sperperato il suo patrimonio per un cattivo investimento e aveva fatto l’operaio per recuperarlo fino a diventare padrone della fabbrica dove lavorava.

Durante il programma Daniela era stata criticata perché non mostrava grande entusiasmo per lo sposo, lui invece aveva tentato di conquistare il suo cuore regalandole persino un gattino di nome Papu. Lei però non aveva trovato in Roberto l’uomo dei sogni e lui non veniva ricambiato, così avevano deciso subito di divorziare e di andare per la loro strada, ora però c’è stato un colpo di scena per l’ex sposina.

La rivelazione di Daniela dopo Un matrimonio a prima vista

Durante una diretta su Twich con Marco Rompietti, anch’egli ex partecipante del programma, Daniela ha fatto coming out raccontando di non essere single e di essere molto felice in una relazione con una donna: Samantha che va avanti ormai da quasi un anno. Il suo momento più liberatorio è stato quando l’ha detto alla madre.

Sempre la donna ha aggiunto che dopo l’ex marito aveva provato a frequentare altre persone, ma con nessuna era nato niente di serio. Alla fine lei aveva capito di essere attratta dalle donne e ora vive serenamente il suo rapporto con l’amata. Successivamente Rompietti ha pubblicato su Instagram una bella foto con le due ragazze commentando: “siete belle”.

