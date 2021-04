Matrimonio a prima vista, Santa svela tutta la verità “Cosa succedeva a telecamere spente, Lui piangeva per un’altra e mi insultava”

A Matrimonio a prima vista Italia quest’anno c’è stata una coppia in particolare che non è riuscita ad andare d’accordo neanche per pochi giorni. Si tratta di Santa e Salvo, che hanno cominciato a litigare dal primo momento. In molti hanno addirittura messo in discussione gli esperti e le loro scelte, considerando che le incongruenze caratteriali tra i due risultavano ben evidenti. E’ anche vero che nessuno dei due si è impegnato molto per far funzionare la relazione, rimanendo sempre nella stessa posizione. Non è questo il modo giusto per affrontare la trasmissione.

La fine di Matrimonio a prima vista Italia è arrivata e, come era prevedibile, Santa e Salvo hanno restituito le fedi. Non solo, durante il confronto finale si sono accusati a vicenda. La coppia ha mostrato di non essere in sintonia ma anche di provare una vera e propria antipatia. “Stai solo continuando a buttare merda sopra di me” lo ha accusato la donna, che non ha voluto neanche stare a sentire le parole dell’ex marito. Rivolgendosi agli esperti, ha restituito la fede e ha voluto abbandonare il confronto. Oggi ha deciso di svelare dei retroscena sulla sua relazione.

“Io ho peccato di ingenuità ma lui è stato molto furbo, ha giudicato il mio fisico dicendosi deluso di non averne trovato uno atletico” ha spiegato Santa. Quello del body shaming è un tema ricorrente a Matrimonio a prima vista Italia, con uomini che fanno richiesta di donne con un fisico perfetto. Ma la perfezione esiste solo sulle copertine dei giornali. Le donne semplici e che non corrispondono ai canoni di moda attuali vengono criticate e mortificate. Era successo a Nicole nell’edizione passata, e oggi è successo nuovamente a Santa, che non ha mai perdonato a Salvo i suoi commenti.

Come quando a Matrimonio a prima vista Italia alle coppie è stato chiesto di dire cosa pensassero del loro compagno, difetti e pregi. Anche in quell’occasione Salvo fu poco rispettoso nei confronti di Santa e soprattutto del suo fisico. Infatti le appoggiò subito una mano sulla pancia, a indicare che quello era il difetto maggiore di sua moglie. Santa ha raccontato cosa le rispose quando lei, mortificata, gli chiese spiegazioni: “‘Pensi di essere la sola ad avere aspettative che non sono state rispettate, non è così. Io ho chiesto una persona che avesse un fisico atletico’. Gli risposi che avevo fatto danza per 20 anni e lui sorrise: ‘Sì, sì danza classica‘.”

“Ci sono rimasta malissimo perché ho avuto sempre un rapporto conflittuale col mio corpo e tra l’altro quello era un giorno triste per me perché la madre della mia migliore amica era morta, lui lo sapeva. Insomma ha sbagliato tutto, modi e tempi”. Anche a causa di questo atteggiamento, durante le riprese di Matrimonio a prima vista Italia, Santa è rimasta sempre fredda e distante da Salvo: “È un uomo con un atteggiamento molto negativo, molto pesante che non conosce l’importanza e il peso delle parole. Lui mi rimproverava. Una volta diceva che non parlavamo mai, poi diceva che parlavo solo di me. Io sono andata in tilt per questi suoi conflitti e ho pure chiesto un confronto con Nada».

Spesso e volentieri a Matrimonio a prima vista Italia le faceva anche dei dispetti, come quando le ha regalato i fiori che lei aveva detto più volte di non amare: “Lontano dalle telecamere gli ho detto: ‘Ma me lo hai fatto apposta?’. Lui non mi ascoltava e non cercava di venirmi incontro. Come quando abbiamo fatto la videochiamata a mio padre, è stato Salvo a volere la videochiamata perché saremmo dovuti andare a pranzo con la mia famiglia e lui non ha voluto assolutamente. Era lui che diceva no, così abbiamo cercato di trovare, a fatica, un compromesso». Infine, racconta la sua versione dei fatti riguardo quella notte in cui Salvo si sentì male: “Quella notte ho solo sentito che si era alzato e poi era tornato a letto. La nostra stanza era su due piani. Io non avevo sentito che piangeva al piano di sotto. Quando è tornato gli ho detto che non c’era alcun motivo che piangesse per me, lui mi ha confessato che in realtà era crollato perché aveva avuto una discussione con un’altra persona». E tu che ne pensi? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

L’articolo Matrimonio a prima vista, Santa svela tutta la verità “Cosa succedeva a telecamere spente, Lui piangeva per un’altra e mi insultava” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.