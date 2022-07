matrimonio-finito-in-tragedia:-la-sposa-muore-al-momento-della-torta-davanti-a-tutti.-aveva-solo-24-anni

Dalla favola del matrimonio alla tragedia di una morte improvvisa. È questo il destino toccato a Mahvash Leghaei, giovane sposa di 24 anni morta sul colpo proprio il giorno del suo matrimonio. Il responsabile di una vicenda del genere è il cugino dello sposa, che aveva sparato con un fucile per festeggiare il lieto giorno. L’uomo inoltre, non possedeva nemmeno una licenza da armi da fuoco. Mahvash non è stata l’unica vittima, sebbene la più sfortunata. Altri due invitati sono stati gravemente feriti. La sorte peggiore è però toccata alla protagonista della festa.

Un matrimonio in Iran si è trasformato in un incubo. Il cugino dello sposo, per celebrare il lieto giorno, ha deciso di sparare con un fucile. Un proiettile vagante è arrivato però a colpire la sposa diritto alla testa. Teatro della tragedia è stata Firuzabad, una città in provincia di Fars, in Iran. Il cugino che ha sparato con il fucile da caccia non era nemmeno in possesso di licenza. Altri danni sono stati riportati da due invitati presenti alla cerimonia. Per quanto incredibile, le armi da fuoco ai matrimoni sono una pratica ancora molto diffusa in Medio Oriente, nonostante la loro evidente pericolosità.

Il colonnello Mehdi Jokar, che si è occupato del caso, ha fatto sapere che la polizia locale ha ricevuto una chiamata che avvisava di una sparatoria in una sala eventi. Proprio dagli agenti abbiamo appreso che i due feriti sono due uomini. Il cugino dello sposo, responsabile della tragedia e di aver trasformato un matrimonio in una carneficina, ha poi deciso di scappare. Consapevole di quanto accaduto, ha pensato bene che l’unica soluzione per evitare pesanti ripercussioni sarebbe stata la fuga. La polizia è però riuscito a fermarlo in tempo e a catturarlo. L’uomo ha appena 36 anni.

Stando a quanto riportato dalle notizie locali, il proiettile ha perforato il cervello della sposa, ferendo poi altri due invitati di sesso maschile che si trovavano molto vicini a lei. Un matrimonio ed una vita rovinati per l’incoscienza di un parente. Mahvash è finita in coma, dando ai familiari ancora un bricioli di speranza di potercela fare. Dopo poco però, è arrivata la morte inevitabile. La famiglia della giovane sposa ha fatto sapere di aver scelto di donare i suoi organi e di aiutare ben 3 persone. Una scelta che avrà sicuramente dato un briciolo di senso a quella terribile tragedia.

Mahvash stava coronando poco a poco tutti i suoi sogni. Si era laureata in psicologia ed era molto impegnata anche sul sociale. Lo zio ha fatto sapere con quanto impegno e quanta dedizione si è dedicata al suo lavoro di assistente sociale, aiutando soprattutto i giovani a superare i loro problemi di tossicodipendenza. Molti erano ancora gli obiettivi da raggiungere. Intanto era pronta a coronare un piccolo sogno nel giorno del suo matrimonio. Non ci resta che sperare che la giustizia faccia il suo corso e che episodi come questi siano sempre meno frequenti.

