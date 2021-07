Matteo Berrettini vita privata e carriera: chi è la sua fidanzata e quanto ammonta il patrimonio

Matteo Berrettini chi è – Solonotizie24

A poche ore dall’inizio della finale degli Europei di calcio ecco che l’attenzione dei media si concentra su un altro sportivo italiano, Matteo Berrettini, che in queste ore ha conquistato anche la città di Londra, insieme allo stadio di Wimbledon come rappresentate dell ‘Italia per la finale dello Slam londinese. Ma cosa conosciamo del tennista?

L’estate 2021 vede l’Italia contro l’Inghilterra su diversi fronti, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, la Nazionale di calcio ha conquistato la finale degli Europei e in queste ore ha raggiunto così la città di Londra dove si disputerà la finale proprio contro la nazionale inglese. Nel frattempo, la nostra nazione è partita alla conquista dell’Inghilterra anche su un altro campo, ovvero quello da Tennis dove ha trionfato Matteo Berrettini.

Lo sportivo in queste ore, non a caso, è uno dei personaggi appartenenti al mondo del tennis più chiacchierati del momento, in Italia e no.

Matteo Berrettini chi è?

Classe 1996 e la voglia di conquistare lo Slam londinese, un’ardua impresa il primo tennista italiano, così, a portare l’Italia in finale a Wimbledon. Lui è Matteo Berrettini, nato a Roma, originario di Conca D’Oro, e che oggi vive nel cuore di Montecarlo. Gli studi del tennista, inoltre, sono sempre stati incentrati sullo sport tanto da conseguire il diploma presso il liceo scientifico a indirizzo sportivo… ma, il tutto non finisce di certo qui.

Chi ha avuto modo di conoscere Matteo Berrettini ha sempre sostenuto la tesi secondo cui il destino nel tennis fosse già segnato per lui, dato che il padre Luca insieme a Massimiliano Lancellotti ha fondato il club del Monte di Casa, ovvero il Rome Tennis Accademy.

Patrimonio e vita sentimentale

Al momento non si conosce i reali guadagni di Matteo Berrettini , anche se la sua carriera avrà comunque una svolta dopo aver battuto Huber Hurkacz, così ad alzare la coppia a Wimbledon dove sfiderà Djokovic.

Per quanto riguarda la vita privata di Berrettini, invece, sappiamo che dal 2019 è fidanzato con la tennista Ajla Tomljanovic e che, precedentemente, era legato alla collega Lavina Lancellotti .