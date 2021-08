Matteo Cambi, l’ex patron del noto marchio di abbigliamento “Guru”, si è raccontato in una lunga e intensa intervista. L’imprenditore ha parlato della sua devastante esperienza con le droghe e della sua ossessione per la popolarità, arrivata al punto da instaurare relazioni con donne famose, come Stefania Orlando o Fernanda Lessa, per attirare l’attenzione dei fotografi.

Continua a leggere