matteo-diamante-non-lo-nasconde:-“non-mi-succede-da-tanto”,-confessione-intima

Matteo Diamante fa una confessione sulla sua vita privata: “Non mi succede da tanto”

Matteo Diamante è sempre molto attivo su instagram. E in queste ultime ore ha voluto giocare con i suoi numerosi follower al gioco delle domande e delle risposte. Uno dei suoi fan ha colto immediatamente la palla al balzo per chiedergli se al momento ha una ragazza al suo fianco: “Sei innamorato?”. A quel punto l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha dapprima risposto di essere single, e successivamente ha rivelato di non innamorarsi da parecchio tempo:

“Per adesso non ho una fidanzata, è tanto tempo che non m’innamoro…”

Matteo Diamante ha poi dichiarato che al momento preferisce pensare solo a se stesso.

Matteo Diamante ammette: “Mi piacerebbe dedicare il mio tempo a una donna vera”

Matteo Diamante, sempre in questo suo intervento su instagram, dopo aver rivelato di essere al momento single e di non essere innamorato ormai da diverso tempo, ha anche colto la palla al balzo per fare un’altra importante ammissione. Di cosa si tratta? L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, che ha recentemente dichiarato di essersi ricreduto su Andrea Cerioli, ha rivelato che non gli dispiacerebbe affatto dedicare un po’ di tempo a una donna: “Non vi nego che mi piacerebbe poter dedicare del tempo a una donna vera…” Riuscirà Matteo Diamante a trovare la sua donna ideale nei prossimi mesi? Chissà, intanto è sicuro che le pretendenti non gli mancheranno.

Matteo Diamante parla del vaccino anti – Covid: “Non ho avuto alcun sintomo”

Successivamente un follower su instagram ha chiesto a Matteo Diamante se ha avuto qualche sintomo dopo aver fatto nei giorni scorsi il primo vaccino anti – Covid. E l’ex naufrago de L’Isola ha risposto candidamente di non aver avuto alcun tipo di problema: “Tanti miei amici sono stati male, ma io no…Magari sono io che sono particolarmente forte…”