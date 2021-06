Matteo Diamante si schiera dalla parte di Awed: “Solo noi sappiamo, che dicano ciò che vogliono”

Awed e Matteo

Awed e Matteo Diamante postano una foto dove si bacianoo

Recentemente l’ex Pupo Matteo Diamante ha attirato l’attenzione mediatica su sé stesso per uno scatto che ha condiviso su Instagram. Nella foto in questione l’ex naufrago non è da solo ma c’è pure Awed, il vincitore della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Nell’immagine si vede i due ragazzi che sono intenti a darsi un bacio in bocca e nella didascalia il ragazzo ha detto che lo loro amicizia è vera e sincera nonostante in tanti hanno provato a metterli l’uno contro l’altro.

“Potranno dire quello che vogliono, ma solo noi sappiamo che cosa abbiamo passato…”, ha scritto Diamante. Quest’ultimo, inoltre, ha confessato che il rapporto in Honduras con lo Youtuber è stato come due fidanzati: “Siamo stati peggio di una coppia di fidanzati…”. (Continua dopo il post)

L’ex Pipo parla dell’amicizia istaurata con Awed

Nel medesimo post di Matteo Diamante su Instagram, l’ex Pupo è tornato a parlare del suo rapporto con Awed a L’Isola dei Famosi. Un’amicizia pura che continua ancora ora che sono tornati in Italia. Infatti, entrambi hanno condiviso qualcosa di uno nella vita che difficilmente si potrà dimenticare.

“Questa foto potrà farvi capire che cosa significa “amicizia” e quando c’è, passa sopra ogni cosa…”, ha scritto l’ex naufrago genovese. Inoltre il giovane ha detto ai suoi follower che tale avventura ha cambiato sia lui che gli altri concorrenti del reality show di Canale 5: “Un’avventura indelebile, dove ricorderemo solo le cose belle per fortuna…”.

Matteo Diamante e Awed passeranno l’estate insieme

In conclusione, Matteo Diamante sempre in questo suo post su Instagram ha voluto fare un annuncio a tutti coloro che lo seguono. In pratica, l’ex Pupo ha detto che questa estate appena iniziata la trascorrerà in giro insieme al suo nuovo amico Awed.

“Possiamo finalmente dirlo, ci vedrete insieme in giro quest’estate…Siete pronti?”. Che intenzioni hanno il vincitore de L’Isola dei Famosi 15 e l’influencer ligure? Staremo a vedere.