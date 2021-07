matteo-ranieri-commenta-le-voci-su-sophie-codegoni-e-corona:-“mi-ricordano-la-nostra-brutta-rottura”

Mateo Ranieri rompe il silenzio sulle ultime vicende che hanno coinvolto la sua ex fidanzata Sophie Codegoni. Sul gossip che ha travolto l’ex tronista di Uomini e Donne e quella serata milanese a casa di Fabrizio Corona, che l’ha ribattezzata “la sua fidanzata”. L’ex corteggiatore è ormai lontano dai riflettori e proprio perché non amava quel mondo scintillante ha lasciato che la storia con Sophie naufragasse. Raggiunto da Uomini e Donne magazine, Matteo ha raccontato il suo ritorno alla normalità e l’amore che oggi è tutto per il suo cane Tyler: “Non è sempre facile chiudere con il passato, ma i libri, il mio cane, rappresentano la mia serenità”.

Matteo Ranieri vuole chiudere con il passato

La rottura con Sophie è ormai acqua passata, ma è inevitabile ammettere per l’ex corteggiatore che la delusione non è mancata. Tra loro sembravano esserci tutti i presupposti per l’inizio di una romantica storia d’amore, almeno davanti alle telecamere del dating show di Maria De Filippi. Salvo poi capire, una volta tornati alla quotidianità, che i loro stili di vita erano troppo, troppo diversi. Così la Codegoni ha preso la sua strada e si è lanciata nella vita mondana, tra i weekend a Capri in compagnia dell’amica Taylor Mega e le serate milanesi, durante le quali è spuntato anche Fabrizio Corona. “Tutto procede come sempre”, spiega Matteo, ben lontano da quel mondo, “è un periodo sereno, se non fosse per le notizie che nelle ultime settimane mi hanno visto indirettamente protagonista”. Si riferisce alla presunta e chiacchierata liason della sua ex fidanzata con Corona. “In tanti mi scrivono per le voci che circolano in merito a Sophie e alla sua situazione sentimentale, ricordandomi la brutta chiusura che c’è stata tra di noi”.

Il presunto flirt tra Sophie Codegoni e Fabrizio Corona

Era giugno quando la 19enne veniva inavvertitamente sorpresa tra le mura dell’appartamento milanese di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, che da poco ha ripreso in mano la sua libertà dopo la tortuosa vicenda che lo aveva riportato in carcere, era stato interrogato dalla polizia, nel corso di una verifica sopra da una segnalazione dei vicini di casa per schiamazzi notturni. Chi è in casa con Fabrizio Corona riprende la scena con uno smartphone e carica tutto su Instagram, inquadrando quella che presumibilmente sembra essere Sophie Codegoni. “È la mia fidanzata, la mi convivente”, spiega lui motivando la presenta della ragazza nella sua abitazione.