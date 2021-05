matteo-salvini,-le-nozze-non-“s’hanno-da-fare”:-niente-matrimonio

Nei giorni scorsi Dagospia assicurava che Matteo Salvini, 48 anni, e la sua giovane compagna Francesca Verdini, 28, fossero ormai pronti a convolare a nozze. Il portale diretto da Roberto D’Agostino si spinse addirittura a dire che i preparativi per l’evento fervevano e che il ‘grande passo’ per la coppia si sarebbe compiuto entro luglio 2021. Pare che l’indiscrezione abbia rapidamente raggiunto i diretti interessati che, come spiega il magazine Oggi nell’ultimo numero in edicola, si sono affrettati a stemperare l’entusiasmo dei fan. Il sunto del discorso fatto dal leader della Lega e dalla figlia di Denis Verdini sarebbe il seguente: l’amore e i sentimenti ci sono, e sono persino forti, vigorosi e solidi, ma il traguardo del matrimonio, per il momento, può attendere. Insomma, non c’è fretta di bruciare le tappe su tal fronte.

La relazione tra Matteo e Francesca è decollata nei primi mesi del 2019. Fu proprio in quel periodo che i due vennero paparazzati per la prima volta in un ristorante di Roma, più precisamente il PaStation, locale che ha sede vicino a Montecitorio. Non un ristorante a caso, bensì quello che la Verdini gestisce assieme al fratello. Dopo le prime indiscrezioni ‘rosa’ e le prime paparazzate, la coppia uscì definitivamente allo scoperto in occasione della première di Dumbo.

Francesca ha 19 anni meno di Salvini (lei classe 1992, lui 1973) e abita a Roma da ormai dieci anni, cioè da quando si è trasferita nella Capitale per studiare Economia alla Luiss, dove ha da poco conseguito la laurea.

Matteo Salvini e la vita sentimentale movimentata

Il leader della Lega ha avuto una vita assai movimentata non solo sul fronte della carriera politica ma anche su quello sentimentale. Si è sposato a 30 anni, nel 2003, con Fabrizia Ieluzzi, professione giornalista e di origini pugliesi: da lei ha avuto il suo primo figlio, Federico, venuto alla luce il 3 aprile dello stesso anno delle nozze.

La relazione arrivò su un binario morto; inevitabile il divorzio dalla Ieluzzi dopo il quale il leghista ha cominciato una convivenza con la legale Giulia Martinelli, di origine comasca, classe 1979. Dalla love story è nata Mirta, che ha visto la luce nel dicembre 2012.

Anche questo legame è andato sfilacciandosi con il tempo. Così Salvini si è legato all’inizio del 2015 con la presentatrice televisiva Elisa Isoardi. La storia è stata molto seguita dal gossip nostrano e si è conclusa nel novembre 2018. Dall’aprile 2019, il leader del Carroccio è legato ufficialmente con Francesca Verdini.