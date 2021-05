Matteo Salvini non sposa Francesca Verdini: “Il matrimonio non è in programma”

Nessun matrimonio in programma per Matteo Salvini e Francesca Verdini. Le voci sulle secondo nozze per il leader della Lega si rincorrevano da tempo, ma a smentirle una volta per tutte ci ha pensato lui stesso, che al settimanale Oggi ha chiarito: “Io sto benissimo con la mia fidanzata, ma il matrimonio non è in programma”. Il loro rapporto procede nel migliore dei modi e i fotografi li hanno immortalati in diverse occasioni felici e sorridenti nel loro ‘quadretto’ di famiglia allargata. Francesca Verdini infatti, 28 anni, ha stretto un ottimo feeling anche con Mirta, la figlia che Salvini ha avuto nel 2012 dalla relazione con Giulia Martinelli.

Chi è Francesca Verdini

Francesca Verdini ha 28 anni ed è originaria di Firenze. È la figlia di Denis Verdini, banchiere e imprenditore, in passato senatore di Forza Italia. Dalla Toscana si è trasferita nella Capitale per motivi di studio e si è laureata lo scorso marzo in Economia, alla Luiis di Roma. Dopo alcune esperienze nel campo imprenditoriale e dell’editoria, Francesca Verdini è approdata a Forum, dove si occupa della gestione dei social media per il team di Barbara Palombelli. Alle pagine di Chi Francesca Verdini aveva confidato di non essere ancora pronta alle nozze, nonostante sia molto innamorata: “Non abbiamo fretta, ho 28 anni, posso aspettare”. Del suo compagno nella stessa occasione aveva detto: “Mi piace così com’è. Apprezzo molto il suo essere diretto e concreto. È uno vero. Una persona che sa quali sono le cose essenziali. Non si perde nel superfluo. Questo mi dà sicurezza”.

La storia d’amore di Matteo Salvini e Francesca Verdini

Matteo Salvini e Francesca Verdini sono stati pizzicati insieme per la prima volta ad aprile del 2019, mentre passeggiavano mano nella mano a Roma, dopo aver assistito all’anteprima del film Dumbo di Tim Burton. Da allora a la coppia non è fatta troppi problemi ad apparire in pubblico, mostrandosi felice e sorridente, come è successo ad esempio sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia nel 2020. Mentre lei era single da qualche tempo, il leader della Lega ai tempi delle loro prime frequentazioni era uscito da poco dalla relazione con Elisa Isoardi. Alle spalle ha un matrimonio con Fabrizia Ielluzzi (2003) giornalista per una radio privata dalla quale ha avuto il primo figlio Federico, nato nello stesso anno. Dopo il divorzio è stato legato ed ha convissuto insieme a Giulia Martinelli, avvocato classe 1979, dalla quale ha avuto la figlia Mirta, nata a dicembre del 2012.