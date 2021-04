Attore amatissimo e famoso in tutto il mondo, Matthew McConaughey è sposato con una modella nata in Brasile. La conoscete? Ecco di chi si tratta.

La moglie di Matthew McConaughey

Lui è uno dei più grandi attori del mondo, vincitore nel 2014 del Premio Oscar come Migliore Attore Protagonista per Dallas Buyer Club . Stiamo parlando di Matthew McConaughey.Ma conoscete sua moglie? Si chiama Camila Alves ed ecco alcune curiosità sulla sua carriera e sulla sua vita privata. Alves è nata a Belo Horizonte nell’82 ed è una modella e stilista brasiliana naturalizzata statunitense. All’età di 15 anni fa visita ad uno zio a Los Angeles e decidi di rimanere in California. Inizialmente lavora come cameriera e donna delle pulizie, poi a 19 anni si trasferisce a New York per inseguire il suo grande sogno di diventare una modella.

Diviene protagonista di diverse campagne pubblicitarie per grandi maison, come Christian Dior, Levi’s, ma anche Pinko e Target. Nel 2010 debutta alla conduzione con il programma Shear Genius su Bravo, mentre negli anni successivi lancia una propria linea di borse, in collaborazione con sua mamma. Pur ancorata alle sue radici brasiliane, in diverse interviste Alves si è detta profondamente innamorata degli Stati Uniti e del Texas, Stato in cui vive. Ha spiegato: “ Le opportunità che questo Paese offre, e le persone che lo abitano, mi hanno permesso di diventare la persona che sono oggi”. E ‘inoltre socia e direttrice di Yummy Spoonfuls, azienda di alimenti bio per i neonati.

La loro storia d’amore

I due si sono conosciuti in un nigthclub di Los Angeles, ma pare che non fu un amore a prima vista, anzi. Ma poi scattò la scintilla e nacque una bellissima storia d’amore. La coppia ha tre figli: Levi , nato nel 2008, Vida nata nel 2010 e Livingston , nato nel 2012. Nello stesso anno i due sono convolati a nozze, il 9 giugno nel 2012.

Ho dovuto vivere ad Austin, in Texas e collaborano a diversi progetti di beneficenza in città. In una recente intervista, l’attore ha parlato proprio del matrimonio. Ha spiegato: “Dovevo arrivare al punto in cui vedevo il matrimonio come qualcosa in più di una cosa da fare. Volevo desiderarlo davvero . Abbiamo parlato con il nostro pastore e, alla fine, abbiamo deciso di stringere un patto con Dio”.