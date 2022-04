matthew-mcconaughey,-gwyneth-paltrow-e-questlove-investono-86,7-milioni-di-dollari-in-moonpay

MoonPay ha annunciato che i tre si sono uniti al gruppo d’investimento di cui fanno già parte altre grandi celebrità tra cui Ashton Kutcher, Brie Larson e Paris Hilton

La notizia è stata ufficializzata dalla stessa società per i pagamenti in crypto MoonPay: le tre celebrità Matthew McConaughey, Gwyneth Paltrow e Questlove si sono unite ad altre tra cui Ashton Cutcher, Paris Hilton, Brie Larson, Gal Gadot, Bruce Willis con quasi 87 milioni di dollari di investimento.

MoonPay ha infatti annunciato oggi stesso che le due star di Hollywood e il celebre cantante hanno deciso di investire 86,7 milioni di dollari nella società di infrastrutture per i pagamenti.

La società ha dato il via ad un giro di investimenti ricco di celebrità di prim’ordine per un totale di oltre 555 milioni di dollari. MoonPay ha spiegato a tal proposito che “gli inestitori strategici rappresentano le realtà al culmine della trasformazione della tecnologia Web3“.

Non dimentichiamo che l’attrice Gwyneth Paltrow promuove già le funzionalità di pagamento Bitcoin per Cash App, ed ha affermato di recente attraverso un comunicato stampa che “Web3 sta ispirando l’industria dell’intrattenimento e il commercio in generale, a reimmaginare il modo in cui facciamo comunità, ci connettiamo con i fan, creiamo valore e gestiamo proprietà intellettuale”.

Anche Steve Aoki, un’altra celebrità che si è unita allo stesso gruppo di investimento, e sta lavorando per rafforzare il suo brand attraverso gli Ethereum NFT e il metaverso, ha affermato che “non sarà sufficiente rilasciare nuovi NFT e sperare che funzioni; bisogna essere molto più partecipativi. Web3 lo rende possibile”.

MoonPay in rapida crescita raccoglie 555 milioni di dollari di investimenti

MoonPay, la società per i pagamenti rapidi in criptovalute, ha visto una rapida crescita dalla sua creazione nel 2019 fino ad oggi. Nel mese di dicembre 2021 ha raccolto qualcosa come 555 milioni di dollari in un giro di investimenti di serie A guidato da Coatue e Tiger Global Management, riuscendo così a raggiungere una valutazione di 3,4 miliardi di dollari.

Il servizio, che raggiunge 10 milioni di utenti sparsi in 160 Paesi di tutto il mondo, ha il suo punto forte nell’essere in grado di integrarsi con altri servizi crypto per consentire agli utenti di acquistare valute virtuali con una carta di credito o di debito.

Si tratta di un servizio che elavora le transazioni NFT per OpenSea e probabilmente è meglio conosciuto per agevolare gli acquisti delle celebrità di Bored Ape. Facilita inoltre gli acquisti su Bitcoin.com e i pagamenti per molte piattaforme.

Nel momento in cui un utente tenta di acquistare un token non ancora listato su Coinbase o su Binance o su altri importanti exchange, è facile che una delle alternative più semplici per completare l’acquisto risulti essere proprio MoonPay. Ed è proprio questa praticità d’utilizzo che molti investitori hanno notato e che li ha portati a scommettere su questa realtà del mercato crypto.

