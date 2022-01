Mattino 5, Federica Panicucci gela Arianna David: “Attenta a ciò che dici”, cala il gelo in studio

Ieri, 28 gennaio è andata in onda un’altra puntata di Mattino 5 la trasmissione condotta da Federica Panicucci che ha un sèguito di telespettatori molto importante. La Panicucci, infatti, piace molto per come affronta i temi che porta in studio e anche per come riesce sempre a mettere a freno e a riportare all’ordine i suoi ospiti quando vanno un po’ fuori le righe come è accaduto a Arianna David che ha commentato gli atteggiamenti dei protagonisti del Grande fratello vip esagerando un pò con le parole. La Panicucci è immediatamente intervenuta, redarguendola. Vediamo cosa è accaduto.

Arianna David fa un commento su Soleil e la Panicucci le dice: “Attenta a come parli”

Ieri è andata in onda un’altra puntata del programma mattutino televisivo condotto da Federica Panicucci, Mattino 5 e, tra gli altri ospiti c’era in collegamento a commentate il Grande fratello vip anche Arianna David.

Si parlava dell’atteggiamento di Soleil e se sia lei la donna giusta per Alex e Arianna David ha detto la sua idea: “Non credo sia la donna adatta per Alex…E’ troppo zingara…Non starebbe mai ai giochetti che fa Alex…Ha bisogno di donne consenzienti…”.

Appena sentito questo commento è subito intervenuta la padrona di casa che ha rimproverato, con tono fermo e deciso, Arianna David e le ha detto: “Non usiamo termini così…Fai molta attenzione Arianna…Ti invito a porre sempre attenzione e a non etichettare…Questi termini non sono corretti…”.

Ma Arianna David non ha preso bene questo rimprovero che per lei era ingiusto e ha risposto alla Panicucci così: “Ma che c’è di male? Volevo dire gitana…”

Ma la Panicucci è rimasta ferma sulla sua idea e ha continuato per spiegare alla David perché quel termine non le era piaciuto: “Hai usato un termine un po’ dispregiativo…” ma la David, dal canto suo, ha controbattuto così: “Io volevo addirittura farle un complimento…”.

Federica Panicucci racconta l’amore per Marco

Qualche tempo fa, la Panicucci raccontò l’amore per il suo fidanzato: “L’amore per Marco mi ha letteralmente travolta, e io mi sono fatta travolgere…Sono positiva e ottimista per natura e, se affronti la vita così, ti può dare grandi soddisfazioni. Non mi sono mai fermata a pensare nulla di negativo, ero convinta che, anche nei momenti più difficili, avrei trovato la chiave giusta”.

E poi: “Ogni giorno mi sceglie e io lo scelgo ogni giorno. Ho trovato, senza paura di essere smentita, la mia metà del cielo. Non è stato un colpo di fulmine perché ci conoscevamo da tempo, ma uno scoprirsi pian piano e intuire le continue affinità. È un uomo molto attento e a me piace che lo sia. Ma non diamo mai nulla per scontato. Mi batte forte il cuore ogni giorno”.