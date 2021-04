mattino-5,-federica-panicucci-in-costume-(foto):-“vorrei-il-teletrasporto”

Federica Panicucci ha nostalgia dell’estate e ironizza su instagram: “Ci vorrebbe il teletrasporto”

Abbiamo un po’ tutti nostalgia dell’estate dopo un inverno difficile come quello che si è appena concluso. E non è da meno Federica Panicucci, conduttrice di Mattino Cinque, che alcune ore fa ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo instagram la foto visibile nel secondo paragrafo, nella quale la si vede in costume da bagno in una bellissima spiaggia. Mostrando il suo corpo mozzafiato, Federica Panicucci ha scritto nello stato della foto in questione: “Ci vorrebbe il teletrasporto”, aggiungendo alla didascalia una serie di hashtag, tra i quali #vogliadimare e #vogliadestate.

Mattino Cinque, Federica Panicucci pensa alle vacanze estiv: la foto pubblicata su instagram

La foto di Federica Panicucci in costume ha ottenuto ovviamente tantissimi ‘mi piace’ e commenti sia da parte dei suoi fans, sia da parte di affezionati telespettatori di Mattino 5, che la seguono ogni giorno su Canale5 ma anche sui social.

In un altro recente post pubblicato su instagram Federica Panicucci ha pubblicato una foto nella quale la si vede sorridente, allegando un messaggio molto bello: “Con un sorriso rendi la vita più bella”.

Mattino 5 non va in pausa: Federica Panicucci e Francesco Vecchi in onda anche il lunedì di Pasquetta

Nessuna pausa, come abbiamo già scritto ieri, per Federica Panicucci e Francesco Vecchi lunedì prossimo, giorno di Pasquetta: Mattino 5 sarà infatti in onda regolarmente, a differenza di tante altre giornate festive del passato quando invece non è stato trasmesso. Come tutti i giorni, Francesco Vecchi e Federica Panicucci con Mattino Cinque lunedì saranno in video a partire dalle 8.45, subito dopo il TG5, e resteranno in onda fino alle 11.00, orario in cui la linea passerà a Forum.

Dopo Pasqua, Mattino 5 farà compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset per l’ultimo periodo della stagione tv 2020/2021, prima di fermarsi per la pausa estiva e tornare a settembre.

