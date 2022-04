mattino-5,-federica-panicucci-ospita-enrico-papi-che-le-dice:-“mica-devi-indagare-su-di-me”,-gelo-in-studio

Federica Panicucci è la conduttrice del programma Mattino Cinque, che va in onda ogni mattina su Canale 5. Ad ogni modo, pare che nel corso dell’ultima puntata del programma in questione, andata in onda stamattina la nota conduttrice sia stata messa in qualche modo in imbarazzo da un suo ospite. Ma cosa è accaduto?

Federica Panicucci a Mattino 5 intervista Enrico Papi

Federica nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, ha intervistato Enrico Papi il noto conduttore che ha di fatto affrontato un tema molto importante e a lui caro. Enrico Papi, infatti sta tornando in televisione con un programma intitolato Big Show che andrà in onda proprio questa sera. Nel corso della sua ospitata nel salotto di Federica Panicucci, il conduttore ha approfittato per dare anche qualche anticipazione sul programma in questione. Sembra che però ad un certo punto della sua intervista Enrico Papi abbia detto qualcosa che in qualche modo ha imbarazzato la presentatrice.

Il conduttore mette in imbarazzo Federica Panicucci

Sembra che Enrico abbia chiesto a Federica se avesse un segreto che ha tenuto a tutti nascosto in questi anni. “Tu hai qualche segreto che non hai mai detto a tuo marito, a qualcuno, ad un/a amico/a?”. Questa la domanda di Enrico rivolta a Federica. Quest’ultima dopo qualche attimo di totale imbarazzo sembra aver risposto il tuo ospite e lo ha fatto a tono.“Adesso mica devi indagare su di me, scusa? Enrico su! Comunque no, non ce l’ho…”, questa la risposta della conduttrice. Continuando con la sua intervista nel salotto di Mattino Cinque pare che il conduttore abbia anche detto tanto altro riguardo il programma che avrà inizio proprio questa sera.

Poi, Enrico da qualche anticipazione sul programma che sta per iniziare e che lo vede al timone

“E’ un programma difficile…C’è da ammetterlo…Proverò, se ci riesco, a rendere vip star di un grande show persone assolutamente comuni, ma a loro insaputa…”. Questo quanto dichiarato da Enrico Papi, uno dei conduttori più amati di sempre e che vanta una carriera sicuramente ricca di grandi successi. Purtroppo però nel corso della sua carriera Enrico Papi ha avuto anche dei momenti piuttosto difficili a livello lavorativo e professionale. Parlando delle persone che prenderanno parte al programma, sembra aver aggiunto “Improvvisamente dovranno in qualche modo esibirsi…Ci tengo a precisare che non sono professionisti…”.

