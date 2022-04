mattino-5,-la-panicucci-pronuncia-una-frase-imbarazzante-poi-prova-a-giustificarsi-ma-non-le-crede-nessuno

Una nuova puntata di Mattino 5 è andata in onda nella mattina di ieri, venerdì 16 aprile 2022. Diversi gli argomenti affrontati, tra questi ad esempio si è parlato anche del Covid-19 e della recente positività della Regina Elisabetta. Ad un certo punto però è accaduto qualcosa che ha fatto tanto discutere. Di cosa stiamo parlando? Di alcune parole pronunciate dalla conduttrice che hanno provocato alcuni momenti di forte imbarazzo.

Momenti di imbarazzo a Mattino 5

Mattino 5 è un programma molto seguito dai telespettatori con passione e con costanza. Diversi sono gli argomenti affrontati puntata dopo puntata e così come accaduto nel corso delle puntate precedenti ecco che anche nella mattina di ieri si è tanto parlato dell’emergenza Covid-19. Nello specifico nel corso di tale appuntamento non solo sono stati effettuati dei collegamenti con Shangai, città attualmente in lockdown per l’aumento dei casi di contagio, ma si è anche tanto parlato della Regina Elisabetta e delle sue condizioni di salute. La Regina alcune settimane fa è risultata positiva al covid e nonostante si sia già negativizzata le sue condizioni di salute continuano a preoccupare. La Regina infatti, oggi 96enne, ha rivelato ai sudditi di sentirsi molto stanca e per tale motivo di aver deciso di annullare alcuni appuntamenti. Si è parlato di questo argomento nel servizio mandato in onda a Mattino 5 e curato dalla giornalista Barbara Montrasio. Ad un certo punto però proprio mentre era in onda il servizio la Panicucci ha pronunciato delle parole che hanno provocato alcuni momenti di imbarazzo in studio.

La frase pronunciata da Federica Panicucci

Proprio mentre veniva mandato in onda il servizio sopracitato ecco che il pubblico ha avuto modo di sentire una frase pronunciata dalla conduttrice che ha provocato alcuni momenti di forte imbarazzo. “Quanto dura questo servizio?”, queste nello specifico le parole espresse dalla Panicucci. La regia a questo punto non ha proseguito con la messa in onda del servizio ma è tornata ad inquadrare il volto della conduttrice che è apparsa molto imbarazzata per quanto successo.

La giustificazione della conduttrice: “Mi stavo domandando…”

Il servizio in questione è durato un po’ più del solito, e una volta terminato ecco che la conduttrice ha provato a giustificarsi esprimendo il motivo per il quale aveva precedentemente pronunciato tali parole. La conduttrice si è nello specifico giustificata affermando “Mi stavo domandando quanto durasse questo servizio per essere pronta per tornare da voi”.