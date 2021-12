mattino-cinque,-federica-panicucci-durissima-con-un-collega:-“ora-tu-devi-…”

Una nuova puntata di Mattino Cinque, celebre e amatissimo programma Mediaset condotto da Federica Panicucci, è andata in onda nella mattina di ieri mercoledì 1 dicembre 2021. E nel corso di tale appuntamento sono stati affrontati diversi argomenti, tra questi anche quello che riguarda Pippo Franco e quanto accaduto negli ultimi mesi. Ad un certo punto è stata proprio la presentatrice a rivolgersi direttamente al noto comico e le sue parole non sono passate inosservate? Ma, cos’è successo nello specifico? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Pippo Franco da settimane al centro di numerose critiche e polemiche

Tutti conoscono e amano il noto attore e comico italiano Pippo Franco. L’uomo nel corso degli ultimi mesi è finito al centro di una grossa polemica a causa del presunto possesso di green pass falso. Sulla vicenda nelle scorse settimane si era espresso il figlio dell’attore ovvero Gabriele che aveva dichiarato di essere deluso dall’atteggiamento dei giornalisti precisando inoltre che tutti in famiglia sono vaccinati e alcuni test avrebbero potuto provarlo scientificamente. Sulla questione si è tornati a parlarne nella puntata di ieri di Mattino Cinque e proprio la presentatrice e i suoi ospiti non hanno avuto timore di esprimere il proprio personale pensiero.

La rivelazione di un’inviata di Mattino Cinque

Sulla questione Pippo Franco e il presunto possesso di green pass falso sembrerebbe stia indagando la Procura. E nello specifico l’indagine riguarderebbe le analisi consegnate agli inquirenti da parte della famiglia di Pippo Franco. Ed ecco che proprio a tal proposito un’inviata di Mattino Cinque avrebbe rivelato “La Procura non ha ancora rilasciato il green pass a seguito degli esami. Hanno voluto fare ulteriori accertamenti“. Immediata la reazione della padrona di casa, Federica Panicucci, che ha subito voluto precisare di non avere dei motivi per non credere a Pippo Franco ma comunque gli ha rivolto l’invito di andare in trasmissione a chiarire il tutto se non ha nulla da nascondere.

Il pensiero di Alessandro Cecchi Paone e l’invito di Federica Panicucci a Pippo Franco

Sulla questione è intervenuto anche Alessandro Cecchi Paone che senza mezzi termini ha dichiarato ” Deve anche spiegare perché si è presentato alle elezioni sostenendo una campagna no vaccini e no green pass”. A questo punto la Panicucci ha poi concluso rivolgendosi direttamente a Pippo Franco. “Sono stata spesso ospite delle tue trasmissioni, ora devi venire tu qui”. L’attore accoglierà il suo invito oppure no?