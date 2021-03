mattino-cinque,-federica-panicucci-preoccupata,-blocca-l’ospite-“non-fare-…”,-cala-il-gelo-in-studio

È terminata da poco la puntata di Mattino 5, il programma condotto da diversi anni da Federica Panicucci. Anche oggi non sono mancati i colpi di scena in puntata, tanto che ad un certo punto la conduttrice è dovuta intervenire bloccando un ospite. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto?

Mattino 5, colpi nella scena nel corso dell’ultima puntata

Nella puntata andata in onda oggi, lunedì 15 marzo 2021, sembra che la conduttrice sia tornata a parlare di un caso di cronaca molto attuale. Stiamo parlando della scomparsa di Alessandro Barilli e Stefano Venturelli. Nello specifico, pare si sia avanzata l’ipotesi che dietro la scomparsa dei due uomini, ci possa essere una psico setta. La conduttrice, Federica Panicucci, pare che in studio, nella seconda parte del programma, abbia trattato questo caso, insieme al padre ed al cugino di Alessandro. Poi, avrebbe anche coinvolto i telespettatori a casa, ricordando i canali social della trasmissione per delle segnalazioni o per dare delle informazioni utili al riguardo. La conduttrice sarebbe andata avanti, poi, raccontando anche che Enrico Silvestrin, che tra l’altro pera presente ma in collegamento, purtroppo in passato ha avuto a che fare con una setta, seppur non totalmente per fortuna.

Federica interviene e blocca Enrico Silvestrin

“Non sono mai stato parte di una setta, ma insieme ad altri amici, come Beppe Fiorello, ho abbracciato la cucina macrobiotica”. Sono state queste le parole riferite da Enrico, che ha così voluto puntualizzare e dire le cose per come stanno. È stato proprio dopo questa uscita dell’ospite, che la conduttrice è dovuta intervenire, invitando Enrico a non fare alcun nome. “Per piacere Enrico, non fare i nomi“. Silvestrin, però, continuando il discorso, si sarebbe limitato soltanto a spiegare come in quella occasione avesse intuito che dietro ci fosse qualcosa che non andava e che quelle persone erano soltanto degli “esaltati”.

La testimonianza di Marco Balestri

Tuttavia, in studio pare ci fosse anche Marco Balestri, il quale invece ha confessato di aver avuto a che fare con una setta, raccontando la sua esperienza. Il conduttore avrebbe detto di aver anche frequentato la pranoterapeuta della setta, la stessa della quale ha parlato Michelle Hunziker in questi anni. “Mi sono avvicinato perchè ero in una situazione difficile della mia vita personale, mia madre aveva l’Alzeimer, mi stavo separando, con una bambina piccola e mi hanno segnalato questa pranoterapeuta”. Ecco le parole del conduttore, il quale ha anche aggiunto “C’è una grande solitudine quando siamo fuori da uno studio televisivo, se non abbiamo alle spalle una famiglia”. Così il conduttore sostanzialmente ha spiegato il motivo per il quale si è avvicinato alla setta.