mattino-cinque, -federica-panicucci-una-furia-in-diretta:-“e’-una-colpa-…”

Una nuova puntata di Mattino 5 è andata in onda nella giornata di oggi, venerdì 4 marzo 2022. Diversi gli argomenti affrontati e tra questi anche quello legato alla puntata del Grande Fratello vip 6 trasmessa nella serata di ieri su Canale 5. Una puntata molto particolare nel corso della quale i telespettatori hanno potuto assistere ancora una volta ad un duro scontro tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge. Proprio alcune delle parole espresse dalla giovane ex corteggiatrice di Uomini e Donne non sono piaciute a Federica Panicucci che non ha perso l’occasione per parlarne proprio nel corso della puntata andata in onda questa mattina.

Federica Panicucci contro alcune affermazioni di Soleil Sorge su Miriana Trevisan

La puntata del Grande Fratello Vip trasmessa nella serata di ieri, 3 marzo 2022, è stata davvero molto particolare in quanto segnata da momenti di liti e discussioni. Tra queste ad esempio quella che ha visto protagoniste Miriana Trevisan e Soleil Sorge che ormai da diversi mesi non smettono mai di litigare. Vi sono state però alcune parole pronunciate dall’ex fidanzata di Luca Onestini che non sono per nulla piaciute alla conduttrice di Mattino Cinque. E nello specifico stiamo facendo riferimento a delle frasi espresse da Soleil e riferite all’età di Miriana. “Perchè l’età è una colpa? Avere 49 anni è una colpa?”, queste nello specifico le parole espresse da Federica Panicucci.

Alessandro Basciano protagonista delle discussioni di Mattino Cinque

La parte della puntata di Mattino 5 dedicata al Grande Fratello Vip è poi proseguita con discussioni e polemiche legate ad alcune importanti parole espresse da un ex concorrente del reality show ovvero Alessandro Basciano. Nello specifico sono stati molti gli ospiti in studio che non hanno perso l’occasione per rivolgere alcune critiche nei confronti di Basciano ritenendo di aver avuto nei confronti di alcune donne dei comportamenti un po’ forti. La conduttrice ha però cercato di far tornare l’ordine in studio e per farlo si è rivolta ai suoi ospiti affermando “Io userei il condizionale, sono parole importanti, io farei un passo indietro. Diciamo che Alessandro Basciano è impulsivo”.

Il pensiero di Federica Panicucci sui concorrenti del GF vip

La puntata di Mattino 5 si è poi conclusa con l’espressione, da parte della conduttrice Federica Panicucci, di quello che è il suo personale pensiero su i concorrenti che stanno animando questa sesta edizione del GF vip. “Questo è un gioco si vuole arrivare alla fine, tutti vogliono vincere ed è giusto così”, queste esattamente le sue parole.