mattonella-dolce-cioccolato-e-cocco

Mattonella cioccolato e cocco. Ricetta facile.

La Mattonella cioccolato e cocco è un dolce da frigo perfetto da servire alla fine di una cena in famiglia o tra amici per conquistare il palato dei nostri ospiti!

Se vogliamo preparare un dolce senza cottura che sia goloso e fresco, ma allo stesso tempo non vogliamo rinunciare all’abbinamento di più sapori e di più consistenze, questo dessert freddo fa al caso nostro. La consistenza dei savoiardi inzuppati leggermente nel latte si controbilancia con la morbidezza della crema cocco e cioccolato, per essere completata infine dalla ganache al cioccolato fondente.

L’accoppiata vincente cocco e cioccolato dà il meglio di sé soprattutto nei dessert freschi: il cioccolato è la golosità per antonomasia e il cocco aggiunge una nota estiva ed esotica perfetta da gustare in una crema fresca e delicata!

La Mattonella cioccolato e cocco si prepara in pochi semplici passi che ci condurranno fino a un dolce molto bello da vedere e perfettamente equilibrato nei sapori. Piccolo suggerimento: se abbiamo una pirofila di vetro trasparente, usiamo quella: la sezione del dolce da vedere di lato si presenta benissimo, strato dopo strato.

Questa deliziosa mattonella con savoiardi, cioccolato e cocco si conserva in frigorifero e, nel caso improbabile in cui ce ne dovesse avanzare un po’, possiamo mangiarla tranquillamente il giorno dopo.

Siamo pronti? Prepariamo subito la nostra squisita mattonella e poi tornate a dirci nei commenti come vi è venuta!

