Maturadores aumentam ganhos de ATR desde o início da safra

Produtos são aplicados para antecipar e otimizar a colheita da cana-de-açúcar

Divulgação: IHARA

Principal fator de definição do retorno financeiro da colheita de cana-de-açúcar, o açúcar total recuperado (ATR) é o índice responsável por avaliar a quantidade de açúcar presente na planta. Ele representa, em resumo, a qualidade da cana, e o conhecimento dessa informação é de extrema importância desde o início da safra, pois é a partir dela que o produtor consegue mensurar e estimar a produtividade daquele ciclo.

Para obter mais ATR, o processo de maturação da cana, que envolve a formação de açúcares (sacarose) nas folhas e seu deslocamento e armazenamento no colmo, é fundamental. Ciente dessa variável, o planejamento para realizar a colheita, quando a quantidade de açúcares presente no colmo atinge valores máximos, é vital para o sucesso econômico.

Dessa forma, a utilização de maturadores químicos é uma excelente alternativa para aumentar os ganhos de ATR, já que esses produtos são aplicados para antecipar e otimizar a colheita. Os maturadores induzem o amadurecimento das plantas, causando, assim, a translocação e o armazenamento dos açúcares na cana.

Solução para elevar o ATR

Para aumentar o nível de ATR, a IHARA, empresa de pesquisa e desenvolvimento especializada em defensivos agrícolas, conta com a solução ideal: o maturador de cana Riper transforma a energia de crescimento em sacarose. Essa exclusiva solução para a cultura da cana-de-açúcar atua de forma rápida, flexível e eficaz.

Classificado como regulador de crescimento, Riper é altamente sistêmico, conferindo ao canavial um período de carência de apenas 14 dias. Ou seja, entre 15 e 45 dias, o produto da IHARA já entrega ganho de ATR, proporcionando uma excelente janela de colheita.

O Riper é considerado um grande aliado das usinas e dos produtores de cana, já que pode ser usado a qualquer momento da safra.

valipomponi