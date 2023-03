Maturità 2023, per gli studenti con disabilità possibili prove alternative o tempi più lunghi per le prove scritte

La maturità tornerà alla normalità, come previsto dalla legislazione (DLgs. 62/2017). La pandemia ha causato molte difficoltà per la scuola e per i giovani, che hanno dovuto adattare le modalità di svolgimento delle prove negli ultimi anni.

Ad eccezione di questo, i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) non saranno richiesti per l’ammissione all’esame, ma potrebbero essere oggetto di discussione durante il colloquio, se svolti. Al contrario, partecipare alle prove Invalsi (che non influiscono sulla valutazione) è un requisito necessario per essere ammessi all’esame.

