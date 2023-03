Maturità a Pesaro: la festa degli studenti per i 100 giorni all’esame

Pesaro, 13 marzo 2023 – Il futuro è tra noi: sono i maturandi che oggi, per i cento giorni all’esame di maturità, hanno indossato la festa. La prima prova, di italiano, si svolgerà mercoledì 21 giugno 2023 alle 8:30 con modalità identiche in tutti gli istituti e una durata massima di sei ore. Tacchi a spillo, paillettes e papillon, tutti elegantissimi, i ragazzi hanno affrontato la lunga giornata di emozioni: pranzo con i professori, abbracci tra i compagni di un quinquennio trascorso insieme e la prospettiva di una spensierata serata in discoteca, tra Cocoricò e Peter.

100 giorni maturità 2023: riti e tradizione

“Noi di 5G – commenta Mauro Dorazi del Marconi, con un futuro da ingegnere gestionale – in questa giornata dei 100 giorni che sentiamo tutta nostra, siamo euforici. Anche se 100 giorni all’esame possono sembrare pochi, con la solida preparazione costruita in cinque anni siamo abbastanza tranquilli, uniti e con le idee chiare”.

Pesaro, studenti in festa per i 100 giorni all’esame di maturità: le foto

Alice Pucci, classe V D Linguistico Mamiani, parla inglese, spagnolo e francese. “Oggi tutti noi studenti – osserva – abbiamo condiviso una giornata importante che segna il conto alla rovescia dei 100 giorni all’esame di maturità: le emozioni sono inspiegabili. Inoltre poter festeggiare i 100 giorni è stata una grande conquista per noi. Sono stati anni difficili – conclude la liceale che sogna di studiare economia e management per arte e beni culturali – perché Covid ci ha privato di tante libertà che noi oggi ci siamo ripresi a sorriso pieno: lo stesso che continuerà ad accompagnarci fino alla fine del nostro percorso scolastico, che per quanto stressante o difficoltoso possa essere stato, lontani o vicini che eravamo,ci ha visto sempre uniti”.

“Sicuramente questa è una giornata tutta da vivere – commenta Chiara Giovanelli, liceale al Marconi -E’ arrivato il nostro momento: per i maturandi questo è un giorno speciale. Un rito che guardi per quattro anni, affascinato, sapendo che è un passaggio per tutti. L’esame? E’ tornata la commissione d’esame con i professori esterni: è la novità di quest’anno. Abbiamo invidiato gli studenti che hanno fatto la maturità col Covid, ma non siamo spaventati. Siamo concentrati a fare bene. Il mio sogno? Diventare medico”

