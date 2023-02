Maurício de Sousa grava recado para fã potiguar de 9 anos que já produziu 200 gibis: ‘Continue desenhando’

Vicente Neto foi diagnosticado com com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e sonha em conhecer a Maurício de Sousa Produções, em SP. Reação do garoto ao receber o recado em vídeo foi gravado pela mãe. Garotinho autista de Cruzeta que se inspira em Maurício de Sousa ganha mensagem do ídolo

Aos 9 anos de idade e fã de histórias em quadrinhos, Vicente Dantas Neto – morador da cidade de Cruzeta, no interior do RN – já produziu 200 gibis inspirados nas histórias da Turma da Mônica. Fã de Maurício de Sousa, ele foi surpreendido esta semana com um vídeo do ídolo gravado especialmente pra ele.

A reação de Vicente ao receber o vídeo foi registrada pela mãe, Maria Aparecida Medeiros. (veja vídeo acima).

Maurício de Sousa mandou vídeo para o menino potiguar Vicente, que se emocionou com o recado

“Oi, Vicente, um abração pra você. Eu sou Mauricio de Sousa, que faz os desenhos da Turma da Mônica, que são cores que você gosta. Eu estou vendo aqui desenhos seus, desenhos muito bonitinhos, muito bem feitos. Continue treinando, desenhando, que você vai virar um grande profissional”, disse Mauricio de Sousa na mensagem. O contato foi conseguido através da produção do RN 1.

O cartunista – um dos mais notáveis da história do Brasil – ainda disse que deseja conhecer pessoalmente o jovem em alguma oportunidade.

“Logicamente me comprometer pra daqui a algum tempo eu te ver pessoalmente. A gente vai se encontrar e você vai me mostrar cada vez mais seus bons desenhos”.

Vicente – que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – tem o sonhode conhecer a Mauricio de Sousa Produções, empresa sediada em São Paulo, responsável pela produção de histórias em quadrinhos, inclusive as da Turma da Mônica, desenhos animados, criação e desenvolvimento. “É lá que a magia acontece”, diz o menino.

Edição de gibi de Vicente que tem ele (de camisa vermelha) ao centro e Xuxa como personagens

Vicente tem mais de 220 gibis produzidos por ele mesmo, inspirados no trabalho de Maurício de Sousa. Quando ele viu o vídeo enviado pelo ídolo, se emocionou. “Que emoção! O Maurício de Sousa falando comigo! Eu não acredito”, disse.

“Desde o ano passado, eu criei gibis inspirados em Maurício de Sousa. Uma coleção de gibis”, contou o jovem.

Além dos gibis inspirados em Maurício de Sousa, o jovem também criou personagens próprios – como um ele mesmo – e juntou outros desenhos favoritos às histórias, como o Chaves e os Backyardigans. Ele também coloca celebridades como Xuxa e Pelé nas histórias.

“Ele se inspirou muito em Mauricio de Sousa por ele ser um autor que aborda também a inclusão”, disse a mãe, Maria Aparecida.

Segundo ela, Vicente começou a ler gibis desde muito novo e a desenhar, mas de um ano pra cá é que a grande produção de gibis se formou com a inspiração em Maurício de Sousa.

“Na primeira série, eu fiz 100 gibis e na segunda, fiz mais 100 edições”, contou Vicente, que sonha em seguir carreira como quadrinista.

Gibis têm personagens adorados pela criança, como o Chaves

