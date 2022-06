Maurizio Costanzo al veleno su Mara Venier “E’ finta, ecco la verità su di lei”

Mara Venier è stata oggetto di molte critiche durante l’ultima stagione televisiva e Maurizio Costanzo ha deciso di intervenire per dire la sua sulla questione. La presentatrice è un volto di punta della Rai. Lo scorso 5 giugno ha chiuso in bellezza un’altra stagione di Domenica In, che per la finale ha sfiorato il 22% di share. Il programma ha avuto risultati davvero eccellenti, e dopo aver sbaragliato la concorrenza di Barbara D’Urso e il suo Domenica live, è riuscito quest’anno a tener testa a una nemica molto più temibile: Maria De Filippi, che le è stata schierata contro dalla Mediaset con la sua scuola per giovani talenti, Amici.

Mara Venier ha dimostrato di non aver paura del paragone, ha chiarito sin dal primo momento che Amici avrebbe potuto batterla ma ha continuato anche la sua amicizia con la Queen Mary. La presentatrice ha ricordato infatti di quando la Rai le ha voltato le spalle, e soltanto Maria De Filippi ha voluto porgerle la mano e accoglierla proprio ad Amici in veste di giudice. Oggi Mara è tornata a essere un volto di punta della rete di Stato ed è stata riconfermata per la prossima stagione di Domenica In. L’abbiamo vista protagonista anche di Sanremo, dove tutti i cantanti dovevano salutare ‘zia Mara’ per ottenere punti al FantaSanremo.

Nonostante questo la donna è stata oggetto di critiche da parte dei telespettatori. Il suo carattere forte, infatti, la rende divisiva sul pubblico: c’è chi la ama e chi la odia. In particolare, le accuse volte contro la presentatrice sono state quelle di utilizzare troppi doppi sensi e di avere la lacrima facile. La prima polemica è scoppiata dopo l’intervista a Renato Zero. Chi ha visto la puntata di Domenica In quel giorno ha lamentato un ricorso eccessivo a tali doppi sensi. In quei giorni scoppiò una vera e propria polemica che diventò virale sui social. Per le lacrime, invece, sono in molti a pensare che queste scendano a comando.

Anche durante l’ultima puntata di Domenica In Mara Venieri è scoppiata in un pianto dirotto ricordando una collaboratrice che non c’è più. Ma spesso la presentatrice si commuove anche ascoltando le storie dei suoi ospiti. Sulla polemica è voluto intervenire Maurizio Costanzo, che sul settimanale Nuovo risponde alle domande riguardo i suoi colleghi senza risparmiare nessuno. L’uomo è uno dei più stimati giornalisti della televisione italiana e il suo consenso è sicuramente importantissimo per i personaggi che popolano il piccolo schermo. E’ finita un’altra stagione televisiva e come sempre è stato il momento delle sue pagelle.

Mara Venier è stata decisamente premiata da Maurizio Costanzo, che nella sua rubrica le ha dato un bel 9. “La forza di Mara sta tutta nella sua spontaneità, nella capacità di mettere a proprio agio gli ospiti, come se si trovassero non in uno studio televisivo, ma nella cucina di casa sua. Ho sentito, in questi anni, tante critiche verso la Venier per il fatto che avrebbe la lacrima facile. Se è un modo per insinuare che lei piange apposta, chi lo dice è sulla strada sbagliata.” Insomma, il marito di Maria De Filippi ha evidentemente preso le parti della sua collega 71enne, che nonostante tutto è ancora sulla cresta dell’onda.

