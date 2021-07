Maurizio Costanzo asfalta la scelta di Milly Carlucci “Sbagliato Morgan a Ballando ma Milly lo ha scelto perché …”

In autunno inizierà una nuova edizione di Ballando con le stelle, lo show che di solito è andato in onda il sabato sera anche se le due ultime edizioni sono state molto travagliate a causa del covid che ha fatto temere, più volte, che alcuni concorrenti e ballerini dovessero fermarsi perchè positivi e, qualche volta, si sono dovuti fermare per davvero. Le ultime due edizioni sono state cariche di tensioni e Milly Carlucci ha sempre messo al corrente il suo pubblico delle difficoltà che incontrava ma poi ha, comunque, regalato uno spettacolo bellissimo ed emozionante.

Maurizio Costanzo non approva la scelta di Morgan nel cast di ballando con le stelle

Maurizio Costanzo cura una rubrica sul settimanale Nuovo dove riceve lettere ed e – mail dai suoi lettori che gli chiedono pareri su trasmissioni e su concorrenti e Costanzo, sempre schietto e diretto, risponde a più lettori possibile dando sempre il suo parere.

Qualche giorno fa gli ha scrittoun lettore che gli ha detto di non condividere la scelta della Carlucci di portare in pista Morgan e Federico Fashion Style. E Maurizio Costanzo gli ha risposto: “Ammetto che i nomi di Morgan e di Federico Fashion Style lasciano perplesso anche me…”

Ma poi ha anche aggiunto: “Magari Milly Carlucci vede in loro qualità che ci sfuggono”.

Anche perché ha detto: “Per durare nel tempo i programmi devono rinnovarsi”.

La giuria di Ballando con le Stelle è stata confermata

Non si sa ancora quali sono tutti i nomi dei concorrenti che dovranno cimentarsi, insieme ai ballerini nelle gare di ballo. Quello che, invece si conosce è il cast della giuria, tutta confermata: Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Molti rumors davano Mariotto fuori dalla giuria per atteggiamenti e commenti che nelle edizioni precedenti si era detto non fossero piaciute alla Carlucci e, invece, tutti saranno al loro posto, con molta probabilità a partire da sabato 16 ottobre 2021.

Diretto concorrente di Ballando con le stelle, come ogni anno, Tu si que vales lo show di canale 5 condotto da Belen Rodriguez e che vede come giudici Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari, Sabrina Ferilli e Maria De Filippi.

Proprio in questi giorni si è saputo che durante la registrazione della prima puntata Belen ha accusato un malore e le registrazioni sono state interrotte ma poi riprese qualche giorno dopo.