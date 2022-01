Maurizio Costanzo, confessione Bomba: “Anche Maria mi ha tradito con due famosissimi. Io so tutto. Ecco chi sono”. Fan sotto choc

E’ scoppiata una vera polemica su diversi baci che Maria De Filippi si è scambiata con personaggi famosi incontrati durante la sua carriera televisiva. Alle spalle di Maurizio Costanzo che, messo davanti all’evidenza da Massimo Giletti, ha avuto una reazione che ha lasciato tutti senza parole. Ricordiamo bene quando la regina di Mediaset ha condotto il Festival di Sanremo insieme a Carlo Conti, nel 2017. A breve l’importante kermesse ricomincerà con la direzione artistica di Amadeus. Ma tutti speriamo di rivederla sul quel palco, magari con una conduzione tutta al femminile.

Di Festival in Festival, le donne sono sempre state per lo più un elemento di contorno, ma nelle mani di Maria De Filippi questo potrebbe cambiare. Tornando a quella bellissima edizione, la presentatrice ha avuto modo di incontrare e conoscere personaggi di calibro internazionale. E di baciarli davanti l’Italia intera. E’ successo con Robbie Williams, il famosissimo cantante. Al termine della sua esibizione, la presentatrice è intervenuta ricordandogli che solitamente lui termina i suoi concerti scegliendo una ragazza del pubblico e baciandola. “Qui sono tutte pronte”.

Maria De Filippi gli ha quindi indicato la platea del teatro dell’Ariston, ma Robbie Williams ha spiazzato tutti prendendo proprio lei e baciandola appassionatamente. La donna non se lo è fatto ripetere due volte e ha accettato compiaciuta il bacio. E’ stato poi il turno di Keanu Reeves. L’attore è tra i più affascinanti. La sua bellezza sembra intramontabile. Non solo, si è distinto anche per la sua bontà d’animo e per il suo forte carattere. Proprio ultimamente è risaltato agli occhi della cronaca per aver donato i profitti dell’ultimo Matrix alla ricerca per la leucemia, malattia di cui è morta sua sorella.

Maria De Filippi, ringraziandolo per la sua presenza al Festival di Sanremo, ha approfittato del momento per dargli un bacio sentito. Insomma, per la presentatrice è stata un’esperienza ricca di emozioni e di baci. Ma tutti sappiamo che il suo cuore è legato indissolubilmente a quello di Maurizio Costanzo. La loro relazione è nata in modo clandestino, tra gossip e scandalo. Ma da quando i due si sono sposati, non hanno dato modo di divulgare pettegolezzi. Impeccabili sul lavoro, riescono a tenere la loro vita privata riservata e si sono guadagnati un grande rispetto.

Proprio per questo, i baci di Maria De Filippi durante quel Festival di Sanremo hanno scatenato giornalisti e gossippari. Scoppiò una vera e propria polemica, che venne portata in diretta davanti a Maurizio Costanzo. Massimo Giletti gli mostrò i video di quei chiacchierati momenti. Ma la reazione del giornalista fu lapidaria: “La polemica intorno a Robbie Williams è una gigantesca stronzata. Che si faccia polemica, ma si fa polemica su una stronzata. Che poi questo ha fornito a Crozza, forse a corto di argomenti, un motivo per parlare, sono contento per Crozza. Se Maria dovesse rifare Sanremo, io le chiederò di dare degli schiaffi. Sarà un’altra stronzata ma diversa”. Speriamo tanto di vederli gli schiaffi della nostra Queen.

