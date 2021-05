maurizio-costanzo-dice-la-sua-su-can-yaman-senza-giri-di-parole-“il-pubblico-…”

Can Yaman è uno degli attori più importanti e tra i più ricercati del momento. Attore turco, sembra che si sia fatto conoscere nel nostro paese, grazie alle serie tv andate in onda in questi ultimi anni in Italia come DayDreamer-Le ali del sogno. Adesso, da diversi mesi si trova nel nostro paese, perché pare stia girando un nuovo film dove sembra essere l’attore protagonista.

Can Yaman, l’attore turco è fidanzato con Diletta Leotta?

Ad ogni modo, in queste ultime settimane è stato anche parecchio al centro del gossip per via della sua storia d’amore con Diletta Leotta che in molti sostengono sia finta. Eppure l’attore turco sembra essere molto innamorato della showgirl e conduttrice sportiva. Si dice che sia anche sceso giù a Catania per conoscere la famiglia di lei. Poi Can avrebbe voluto portare Diletta in Turchia per presentargli la sua di famiglia, ma poi alla fine sarebbe partito da solo. Il fatto che però i due non siano mai insieme, praticamente, ha fatto si che in molti dubitassero del loro amore ed effettivamente su questa relazione sembra esserci un grande mistero.

Maurizio Costanzo elogia l’attore turco

Can sembra essere stato anche tanto criticato per via di questa relazione. Ad elogiarlo però, ci ha pensato Maurizio Costanzo, il quale su Nuovo Tv, nella rubrica che cura da diverso tempo ha voluto parlare proprio dell’attore turco. “Il pubblico lo apprezza per la bravura ma anche per l’avvenenza”. Questo quanto dichiarato da Maurizio Costanzo, parlando del noto attore turco. In realtà, il giornalista avrebbe rilasciato queste dichiarazioni, dopo che una telespettatrice, sulla rubrica Nuovo, avrebbe scritto, lamentando la presenza eccessiva di soap straniere nel nostro paese. La telespettatrice avrebbe ricordato come tra poche settimane, arriveranno in Italia altre due serie turche, proprio con Can Yaman protagonista. Stiamo parlando di Mr Wrong e Love is in the air. La signora si sarebbe lamentata, dicendo che vorrebbe più prodotti italiani e non stranieri in tv.

Troppe fiction e serie tv straniere? La lamentela di una telespettatrice

Il giornalista però, sarebbe finito per elogiare l’attore turco, che stando a quanto è emerso in queste settimane, sarebbe fidanzato con Diletta Leotta. “Quindi cara signora se ne faccia una ragione e si goda le sue serie preferite”. Questo quanto dichiarato dal noto giornalista che poi ha anche spiegato il motivo per cui le soap straniere alla fine dei conti sono ben volute nel nostro paese. La spettatrice e lettrice sembra aver elogiato altre fiction italiane, come Il paradiso delle signore e poi anche Un posto al sole. Infine, il marito di Maria De Filippi avrebbe anche ricordato il grande successo delle soap straniere come DayDreamer. “Il motivo per cui trovano terreno fertile in Italia è che probabilmente costano meno di quelle prodotte nel nostro Paese”.