maurizio-costanzo,-dice-la-sua-su-paola-ferrari-“spero-che-non-abbia-fatto-apposta-a-…’

Paola Ferrari nelle ultime settimane è finita al centro di una vera e propria bufera mediatica in seguito ad un ‘piccante’ accavallamento di gambe di cui si è resa protagonista. Le immagini sono state trasmesse in diretta Rai e poco dopo hanno letteralmente fatto il giro del mondo. In molti hanno rivolto delle accuse nei confronti della celebre giornalista sportiva mentre invece tanti altri non hanno perso l’occasione per difenderla. Tra questi anche Maurizio Costanzo direttamente intervenuto sulle pagine del settimanale Nuovo. Ma, quali sono state le parole espresse dal giornalista?

Paola Ferrari al centro delle polemiche

Paola Ferrari è una bellissima ma anche talentuosa giornalista e conduttrice televisiva attiva in particolar modo in Rai dove da molti anni ormai conduce programmi sportivi. Nel corso delle ultime settimane la presentatrice è finita al centro di una grossa polemica per via di un ‘particolare’ accavallamento di gamba. Le immagini sono state diffuse in diverse parti del mondo e addirittura sarebbero finite anche sui giornali statunitensi e su quelli britannici. In tanti quindi ne hanno parlato e anche la Ferrari è intervenuta sulla questione affermando semplicemente che forse all’accaduto si è data più importanza di quella che meritava. In realtà però nonostante siano trascorse delle settimane se ne continua a parlare tanto.

Le parole di Maurizio Costanzo

Tra i tanti che hanno voluto esprimere il proprio parere sulla questione vi troviamo anche il celebre giornalista Maurizio Costanzo. L’uomo è intervenuto direttamente sulle pagine di Nuovo e lo ha fatto per rispondere ad una lettrice che aveva rivolto delle ‘particolari’ accuse nei confronti della presentatrice. Costanzo nello specifico ha dichiarato “Paola Ferrari è una donna intelligente e capace. Spero che l’accavallamento delle gambe che abbiamo visto in onda sia stato casuale e non frutto di una scelta maliziosa”. Costanzo ha poi citato Diletta Leotta sostenendo che la Ferrari, proprio come la giovanissima collega, è molto brava nello svolgere il suo lavoro in televisione.

La Ferrari lascia la Rai

Intanto Paola Ferrari, dopo tantissimi anni, ha annunciato che dopo i Mondiali di Calcio del 2022 che si svolgeranno in Qatar lascerà la Rai. Per quale motivo? A rivelarlo è stata la stessa presentatrice, che il prossimo ottobre spegnerà ben 61 candeline, nel corso di una recente intervista. “Mi dicono che sono vecchia, accompagno la nazionale in Quatar per la Rai e poi saluterò tutti per dedicarmi a tempo pieno al cinema con il gruppo Lucisano”.