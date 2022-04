maurizio-costanzo-diretto-su-elena-sofia-ricci:-“ha-detto-che-resta-a-“che-dio-ci-aiuti”-evidentemente-…”

Elena Sofia Ricci è una grande attrice, la quale sicuramente in tutti questi anni ha avuto un grandissimo successo anche per via della sua partecipazione alla serie televisiva targata Rai, ovvero Che Dio ci aiuti. Proprio in quest’ultimo periodo, pare si fosse parlato tanto della settima edizione della fiction, alla quale si pensava che l’attrice in questione non partecipasse. Si era immaginato che l’attrice non fosse più presente nella serie tv, perchè volte nei mesi scorsi aveva fatto intendere di voler lasciare e abbandonare il ruolo di Suor Angela. Adesso però le cose sembrano essere cambiate. In che senso?

Elena Sofia Ricci prima dice di voler lasciare Che Dio ci aiuti, ma poi….

Ebbene, sembra proprio che Elena Sofia RIcci, in questi giorni, abbia fatto un annuncio che è apparso come una grande sorpresa per tutti i suoi fan. Se in tanti pensavano che avesse lasciato la serie Che Dio ci aiuti, l’attrice sembra aver fatto loro una grandissima sorpresa. Pare che nel corso di un’intervista, l’attrice abbia confermato la sua partecipazione anche alla settima stagione della fiction targata Rai.

Confermata la presenza nella settima stagione della serie, una lettrice su Nuovo critica l’attrice

Di questo se ne è parlato anche nella rubrica tenuta da Maurizio Costanzo su Nuovo. Ebbene, una lettrice di nome Rita da Catanzaro pare che abbia voluto dire pubblicamente di non aver visto di buon occhio questa novità. Insomma, la lettrice e telespettatrice, avrebbe criticato l’attrice, non condividendo questo cambio di idea. “Vorrei proprio sapere che cosa le passa per la testa”, avrebbe detto la signora Rita.“Si era detto che avrebbe avuto un ruolo sempre più marginale nella fiction e che l’avrebbe lasciata, ora invece ha detto che ci resta. Come mai tanta confusione?“. Questo ancora quanto da lei aggiunto.

Maurizio Costanzo contro la lettrice, le parole di stima su Elena Sofia Ricci

Ad ogni modo, Maurizio Costanzo avrebbe risposto alla lettrice dicendo la sua sull’argomento.” A quanto pare quelle sull’addio di Elena Sofia Ricci erano solo voci non confermate”, avrebbe detto Costanzo, che ha sottolineato il fatto che per lui la notizia della permanenza di Elena Sofia Ricci nella fiction non può che essere positiva visto che parliamo di un’attrice tra le più amate e apprezzate dagli italiani.