Maurizio Costanzo diretto su Flavio Insinna: “Corrado ha portato al successo Il pranzo è servito e ora Insinna …”

Flavio Insinna si sta cimentando in questa nuova avventura de “Il pranzo è servito” la trasmissione che Corrado ha condotto per primo tantissimi anni fa e poi, a seguire, è stata condotta anche da Davide Mengacci e Claudio Lippi.

La trasmissione sta avendo un buon seguito di pubblico e la formula, nonostante siano trascorsi tantissimi anni, piace ancora e regala un effetto nostalgia che immediatamente pervade chi ha seguito le edizioni precedenti riportate subito alla mente dalla musichetta che fa da sottofondo al gioco.

Maurizio Costanzo su Flavio Insinna alla conduzione de Il pranzo è servito

Maurizio Costanzo, sempre attentissimo a tutti i programmi televisivi e preparatissimo sui vari personaggi del mondo della tv e del cinema, ha espresso il suo pensiero su Flavio Insinna e sul ritorno di questa trasmissione dopo tantissimi anni che ha regalato immediatamente un effetto nostalgia a chi la vedeva da adolescente.

Costanzo ha detto: “Sono lieto che la Rai lo stia riproponendo…”

Sul sito Libero, nella sezione Buona Tv a tutti, Maurizio Costanzo ha anche aggiunto: “Agli inizi della mia attività radiotelevisiva c’è stato Corrado Mantoni, più noto come Corrado. Mi ha fatto piacere che su Rai1 sia tornato “Il pranzo è servito”, portato al successo proprio da Corrado e che adesso è nelle mani di Flavio Insinna”.

Flavio Insinna conduce “Il pranzo è servito” e commenta così questo ruolo che ha

Flavio Insinna, poco prima di iniziare questa nuova avventura per alcuni versi più emozionante del solito, ha rivelato: “Se pensi al confronto non ci vai a Il pranzo è servito, è un brivido, una grande paura. Vedevo il programma da ragazzino tornando da scuola, mai avrei immaginato di arrivare a farlo. Ma il confronto no, vale anche per la fiction. Io sono stato fortunato, ho avuto grandi maestri come Nino Frassica e Gigi Proietti”.

E poi ha aggiunto: “Non aveva senso stravolgerlo, è un piccolo classico”.

Insinna ha anche svelato, in occasione di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Se il mestiere lo senti, non ti abitui mai, è sempre un debutto, si riparte ogni giorno da zero a zero perché non hai fatto niente, è questo l’insegnamento del teatro. Quell’ansia lì c’è sempre”.

Flavio Insinna, che dal 2016 è fidanzato con una concorrente di Affari Tuoi, Adriana Riccio, ha dichiarato: “Se vi dicessi di come la mia vita ha ritrovato dei sorrisi…”.