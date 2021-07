maurizio-costanzo-diretto-su-giulia-stabile-“non-si-sa-cosa-…”

Sono trascorse diverse settimane da quando l’ultima puntata del talent show Amici di Maria De Filippi è stata trasmessa su Canale 5. A vincere l’ultima edizione del talent è stata la giovanissima ballerina Giulia Stabile la quale all’interno del programma, oltre al successo, ha anche trovato l’amore. La ragazza si è infatti fidanzata con il cantante Sangiovanni, un amore nato sotto i riflettori e che continua ancora oggi lontano dalle telecamere. Nelle ultime settimane però la giovane ballerina è finita al centro dell’attenzione mediatica e di alcune critiche per via della diffusione della notizia relativa alla sua partecipazione alla nuova edizione di Tu sì que vales. Una notizia che ha fatto molto discutere e sulla quale è intervenuto proprio Maurizio Costanzo il quale ha tentato di mettere fine a tutto ciò esprimendo il suo pensiero sul talento della giovane ballerina. Ma, quali sono state le parole espresse da Costanzo?

Giulia Stabile a Tu si que vales

Da pochi giorni Belen Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta di una bellissima bambina di nome Luna Mari. Per via del parto la Rodriguez ha dovuto assentarsi alle prime puntate registrate di ‘Tu Sì que vales’ e qualcuno ha sicuramente preso il suo posto. Quello che in molti adesso si stanno domandando è chi abbia preso il posto della Rodriguez. Secondo alcuni rumors a sostituire Belen potrebbe essere stata proprio la vincitrice di Amici ovvero Giulia Stabile. Una notizia questa che ha fatto molto felici i fan della giovane ballerina ma che allo stesso tempo ha anche suscitato parecchie polemiche.

Le polemiche

La notizia che Giulia Stabile potrebbe aver sostituito Belen Rodriguez nelle prime puntate di Tu Sì que vales ha suscitato diverse polemiche. Nello specifico una lettrice ha scritto alla posta che Maurizio Costanzo tiene su Nuovo TV affermando che secondo il suo parere la ballerina non sarebbe ancora pronta per ricoprire un ruolo di questo genere. “Non è troppo giovane e inesperta per questa rapida scalata al successo?”, queste le parole espresse dalla lettrice.

La risposta di Maurizio Costanzo

A rispondere alla lettrice di Nuovo TV è stato proprio Maurizio Costanzo il quale non ha perso l’occasione per difendere Giulia e il suo talento. Nello specifico il giornalista ha risposto affermando “Non è ancora chiaro con quale ruolo Giulia sarà a Tu si que vales. Ma trovo che abbia le carte in regola per farne parte”.Il marito di Maria De Filippi ha poi precisato che il talent condotto dalla moglie ha come obiettivo proprio quello di rappresentare un trampolino di lancio per gli artisti che ne entrano a far parte.