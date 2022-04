maurizio-costanzo-diretto-su-raoul-bova-in-don-matteo: “un-errore?-raoul-bova-…”

Sappiamo bene che Terence Hill, il noto attore più famoso e più amato di tutti i tempi, qualche tempo fa abbia deciso di lasciare Don Matteo. Si è trattato di una decisione del tutto inaspettata che ha lasciato tutti i fan senza parole. A rimanere maggiormente male sono stati i telespettatori che non hanno ben gradito. E’ stato poi anticipato che a prendere il posto di Terence sarebbe stato un noto attore italiano, ovvero Raoul Bova. Inizialmente in molti pare fossero felici di questo cambio di rotta, ma adesso a pochi giorni dall’esordio di Roaul in Don Matteo sembra che qualcosa sia effettivamente cambiato.

Don Matteo, la sostituzione di Terence Hill con Raoul Bova non convince

Ebbene si, in tanti pare che non siano proprio convinti di questa sostituzione. Ne è la testimonianza quando scritto da un telespettatore a Maurizio Costanzo, nella rubrica che quest’ultimo cura su Nuovo tv. Questo lettore è convinto del fatto che la sostituzione sia stata un grande errore per la fiction. A quel punto si sarebbe espresso anche lo stesso Costanzo.

Un lettore scrive a Maurizio Costanzo ed esprime i dubbi su Raoul

“Raoul Bova merita comunque fiducia e un grosso in bocca al lupo per questo nuovo ruolo“. Queste le parole dichiarate dallo stesso Maurizio che conoscendo Raoul ed apprezzandone il grande talento ha voluto anche rassicurare il lettore. Purtroppo però, la visione del lettore in questione non è la sola, visto che tanti altri sembra abbiano espresso dei dubbi al riguardo. Sono in tanti a rimpiangere Terence Hill, nonostante comunque Raoul non abbia ancora fatto il suo debutto nella serie e nel nuovo ruolo. Potrebbe anche essere normale, visto che Mario Girotti, in arte Terence Hill è stato il protagonista assoluto di questa serie che va in onda da tantissimi anni ormai su Rai 1.

Maurizio Costanzo da fiducia a Raoul e rassicura i telespettatori

La decisione di Terence Hill è stata del resto inaspettata, ma nel contempo non ha neppure escluso un possibile ritorno.“Non è detto che la porta si sia chiusa completamente, Terence ha una predisposizione a tornare e magari lo rivedremo nelle prossime stagioni”. Questo ancora quanto aggiunto dal conduttore e giornalista. Intanto proprio la puntata di ieri di Don Matteo sembra abbia vinto ancora una volta contro la concorrente, ovvero L’Isola dei famosi su Canale 5.

