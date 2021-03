Maurizio Costanzo diretto su Tommaso Zorzi “ Non voglio che lavori con Maria perchè …”

Tommaso Zorzi sembra essere entrato nelle grazie del conduttore e giornalista più famoso del nostro paese ovvero Maurizio Costanzo. Nei giorni scorsi è stato intervistato dal noto conduttore, durante la trasmissione radio e sembra che il giornalista abbia elogiato tanto il vincitore di questa edizione del Grande Fratello Vip, tanto da invitarlo al Maurizio Costanzo show.

Maurizio Costanzo ospita Tommaso Zorzi

Il giornalista è tornato con il suo programma più famoso di sempre, ovvero Maurizio Costanzo show, in onda in seconda serata su Canale 5. In ben 39 anni di carriera, Maurizio è riuscito ad avere tanti ospiti, personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e tanto altro. Sembra che soltanto il “Papa”, gli abbia detto di no, almeno questo è quanto dichiarato una volta dallo stesso giornalista. Nonostante tanti anni di televisione, il giornalista continua a ad avere un grande seguito ed a riscuotere grandi successi.

Il giornalista elogia Tommaso

L’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show è stato davvero un grande successo ed ha visto la partecipazione proprio del vincitore del Grande Fratello Vip. Parlando di Tommaso, sembra abbia detto “Se lo vedo bene in uno dei programmi di Maria? No, spero di lavorarci io“. Insomma, sembra proprio che Maurizio Costanzo avrebbe un desiderio, ovvero lavorare con l’ultimo vincitore del reality. Insomma, una grande dimostrazione di affetto e di stima, soprattutto da parte di uno dei personaggi più illustri della nostra televisione italiana. Tommaso in realtà ha avuto un grandissimo successo e sembra che grazie al Grande Fratello sia riuscito a farsi conoscere da milioni di telespettatori che adesso lo seguono con tanto affetto.

Un grande successo ottenuto dall’influencer dopo il GF Vip

Da quando si è conclusa l’esperienza al GF vip tante porte si sono aperte per lui, come quella dell’Isola dei famosi 2021. È infatti diventato l’opinionista dell’altro reality di Canale 5. Per il giovane sembra che questa esperienza al GF vip sia stata davvero molto importante. Nel corso della sua intervista sul settimanale Nuovo Tv, sembra ancora che Maurizio Costanzo gli abbia fatto tanti complimenti. Di Tommaso avrebbe detto “Zorzi è uno carino“. Poi il conduttore, come abbiamo anticipato, avrebbe detto che gli piacerebbe molto lavorare con lui, cosa che tra l’altro non esclude affatto. Tommaso dal canto suo si dice molto felice di queste dichiarazioni da parte del giornalista. Poi quest’ultimo però, sembra che nel corso dell’intervista abbia dato una stoccata ai reality di oggi, dicendo che sono davvero tanti. “Sono troppi, ma capisco che la gente ci vada per farsi conoscere o per guadagnare”. In realtà, il pensiero di Maurizio è forse uguale a quello di milioni di telespettatori.