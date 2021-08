Maurizio Costanzo distrugge Albano: “Ecco perchè non lo vedrete più in tv. La rai ha deciso bene” Fan sotto choc

The Voice Senior, Orietta Berti sostituisce Al Bano. Maurizio Costanzo: “La Rai ha scelto giustamente”. Ha fatto molto discutere, nelle ultime settimane, la scelta presa a The Voice Senior. La produzione, infatti, ha preso la decisione inaspettata di lasciare a casa Al Bano, pilastro della musica italiana, e di cedere il suo posto in giura ad Orietta Berti.

Il leone di Cellino San Marco, però, dopo un’iniziale disappunto, ha dimostrato di saperla prendere con eleganza. Adesso, un altro grande della televisione, come Maurizio Costanzo, all’interno della sua rubrica sul settimanale Nuovo Tv, interviene sull’argomento appoggiando, a sorpresa, la condotta della rete. Queste le sue parole:

“Giustamente, senza nulla togliere al mio amico Al Bano, la Rai ha scelto di sostituirlo con una cantante della stessa generazione ma che, in questo momento, ha un notevole seguito tra i giovani. Insomma, una decisione che dovrebbe rivelarsi vincente: staremo a vedere” ha rivelato Maurizio Costanzo

Orietta Berti, Maurizio Costanzo spiega: “Ha dimostrato di sapersi adattare ai tempi”

Nonostante la sua carriera lunghissima, dunque, Orietta Berti, grazie soprattutto alla partecipazione a San Remo e al nuovo singolo registrato con Fedez e Achille Lauro, sta cavalcando una nuova ondata di popolarità tra le generazioni più giovani. Nella sua rubrica su Nuovo Tv, dal titolo “Domande & Risposte”, Maurizio Costanzo analizza il fenomeno con la sua consueta lucidità:

“Orietta Berti ha dimostrato di sapersi adattare ai tempi. Il brano inciso con Fedez e Achille Lauro sta spopolando ed è diventato un vero tormentone. Piace al pubblico anche per il sorriso e la simpatia che ha”. Ha spiegato Costanzo

Maurizio Costanzo su Orietta Berti: “E’ difficile dire se le daranno un programma tutto suo”

Di recente, un famoso cantante aveva definito ridicola Orietta Berti. Adesso, invece, su Nuovo Tv, Maurizio Costanzo si esprime a proposito del futuro televisivo della cantante: E' difficile dire se le daranno un programma tutto suo.

