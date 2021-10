maurizio-costanzo-distrugge-giancarlo-magalli.-la-confessione-choc:-“ha-ragione-adriana,-ecco-che-le-ha-fatto”

Maurizio Costanzo è intervenuto sulla vicenda che vede protagonisti Giancarlo Magalli e Adriana Volpe ormai da anni, dicendosi stufo degli atteggiamenti del famoso presentatore della Rai. Ormai tutto il pubblico italiano è a conoscenza del fatto che tra i due non scorre buon sangue. Anni fa, hanno condiviso la conduzione di una famosa trasmissione mattutina della rete di Stato, ma la loro esperienza è finita male. Al punto che la donna ha deciso di condurre in tribunale il suo collega, vincendo anche la causa e ottenendo un lauto risarcimento. Da quel momento, però, ha lasciato definitivamente la rete.

Un litigio che fece chiacchierare moltissimo il mondo del gossip e che ancora oggi non è stato dimenticato. Soprattutto, sono proprio Giancarlo Magalli e Adriana Volpe a ritornare spesso sulla questione. Provocando Maurizio Costanzo che, su Nuovo Tv, commenta insieme ai suoi lettori i comportamenti dei protagonisti del piccolo schermo. Secondo il famosissimo giornalista, sarebbe proprio il presentatore Rai ad aver stufato con le sue continue frecciatine e battutine nei confronti della ex collega. Non solo, pare che non ci sia intervista in cui non tiri fuori l’argomento.

Ultimamente, il litigio tra i due è tornato a far chiacchierare gli italiani grazie al Grande Fratello Vip. Adriana Volpe è opinionista nel reality condotto da Alfonso Signorini insieme a Sonia Bruganelli. Tra le due si è notata una certa tensione sin dal primo momento e la moglie di Paolo Bonolis ha ben pensato di fare un dispetto alla collega. Così, sui suoi social è apparsa una fotografia che la ritraeva sorridente proprio accanto a Giancarlo Magalli, suo acerrimo nemico. Ancora una volta, quindi, i telespettatori hanno potuto assistere agli strascichi di questa situazione scatenando la reazione di Maurizio Costanzo.

Dopo il litigio tra le due donne, avvenuto in diretta televisiva al Grande Fratello Vip, Giancarlo Magalli non ha perso tempo a commentare. Quindi, ospite a Citofonare Rai 2 di Paola Perego e Simona Ventura, ha subito criticato e lanciato nuove frecciatine ad Adriana Volpe. Il presentatore ha evidenziato che la fotografia era stata scattata da Sonia Bruganelli effettivamente per fare un dispetto alla collega. Ma ha anche aggiunto, riferendosi alla bella bionda, che nella vita ci vorrebbe più leggerezza, cosa che lei non ha. Vediamo cosa ha detto Maurizio Costanzo in merito.

Sul settimanale Nuovo Tv il marito di Maria De Filippi risponde alle domande dei lettori riguardo tutto quello che concerne il mondo dello spettacolo. Ovviamente, è stato tirato in ballo anche l’argomento Volpe Magalli. Così, Maurizio Costanzo ne ha subito approfittato per dire la sua in merito: “La storia della perenne lite con Adriana Volpe ha stancato. Basta polemiche, Magalli deve tornare a fare il conduttore.” Il giornalista pensa che sia il conduttore a insistere maggiormente sull’argomento. Ma che, a distanza di anni, sia anche giunto il momento di metterci una pietra sopra e guardare avanti.

