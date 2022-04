maurizio-costanzo-durissimo-con-cecilia-rodriguez,-“avrebbe-fatto-meglio-a-…”

Cecilia Rodriguez la conosciamo tutti per essere la sorella di Belen e proprio grazie a quest’ultima è entrata a far parte di questo mondo, che è quello dello spettacolo italiano. Da diversi anni è diventata popolare ed ha preso parte a diversi reality come L’isola dei famosi ma anche il Grande fratello vip. Ad ogni modo, proprio in queste ore di lei sembra averne parlato Maurizio Costanzo, il noto giornalista e conduttore che da un pò di tempo a questa parte, sul settimanale Nuovo, cura una rubrica dove parla di gossip e di noti personaggi televisivi. Ma cosa ha dichiarato il marito di Maria De Filippi su Cecilia?

Maurizio Costanzo su Nuovo parla di Cecilia Rodriguez e L’Isola dei famosi

Ebbene, pare che la sorella di Belen, fidanzata di Ignazio Moser in queste ore sia finita nel mirino di Maurizio Costanzo. Quest’ultimo è stato chiamato a dare il suo parere su Cecilia. Nello specifico, sembra che sia stato un lettore a chiedere a Costanzo di commentare una rivelazione fatta in settimana dalla stessa Rodriguez all’Isola dei famosi. Pare che il lettore facesse riferimento ad un episodio ben specifico, ovvero quando Cecilia ha confessato che la prova fatta all’Isola con Arianna Cirrincione fosse organizzata.

La sorella di Belen pone dei dubbi sulla veridicità del reality di Canale 5

“Lei è caduta dopo un secondo. Sì era un po’ era un po’ organizzato alla fine, diciamo la verità”. Queste le parole di Cecilia che in qualche modo ha posto dei dubbi sulla veridicità del programma condotto da Ilary Blasi. Costanzo così avrebbe commentato le dichiarazioni di Cecilia.

Maurizio Costanzo bacchetta Cecilia

“Non significa che ci sia un copione o che lo spettacolo sia finto. Vuol dire, semplicemente, che chi gestisce una trasmissione cerca di renderla interessante e appetibile, quindi prepara giochi o scenette che possano servire a questo scopo. Ciò non significa che il reality sia falsato o che i concorrenti siano alla fine degli attori: questa è una visione complottista del tutto falsa”. Queste le parole di Costanzo, il quale ha sottolineato come L’Isola dei famosi sia un reality serio e sincero e che non c’è un copione da seguire. “Secondo me, ha fatto bene llary Blasi a lasciar correre la frase della Rodriguez, che avrebbe fatto meglio a evitare affermazioni pericolose come quelle che ha detto”. Questo ancora quanto aggiunto dal marito di Maria De Filippi.

