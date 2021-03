maurizio-costanzo-durissimo-con-rosalinda-“c’era-proprio-bisogno-?…”

Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, è stata “bacchettata” da Maurizio Costanzo. Ma per quale motivo? Lo scorso mercoledì 24 marzo 2021, è andata in scena la prima puntata del Maurizio Costanzo show di questa stagione. Il programma, da sempre un grande successo, è stato seguito da milioni di telespettatori, nonostante come di consueto vada in onda in seconda serata.

Maurizio Costanzo Show, ospite in studio Rosalinda Cannavò

Ospite della puntata diversi personaggi protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Tra questi proprio lei, Rosalinda Cannavò, che è stata davvero uno dei personaggi principali, per via delle sue dichiarazioni che hanno lasciato parecchio perplessi. E’ stata lei, insieme a Massimiliano Morra a far scoppiare uno scandalo, che vede coinvolta anche la loro agenzia, Ares. È scoppiato quello che è stato definito AresGate e gli inquirenti continuano ancora oggi ad indagare. Ebbene, durante il dibattito al Maurizio Costanzo Show, sembra che il conduttore abbia voluto punzecchiare la sua ospite, rivolgendole delle domande, alcune di queste un pò scomode. Ma vediamo cosa è accaduto.

Il conduttore mette in imbarazzo l’ex gieffina

Pare che Maurizio, rivolgendosi a Rosalinda le abbia chiesto per quale motivo avesse deciso di andare in un programma così importante e di grande impatto televisivo, per “confessarsi” e fare delle dichiarazioni così importanti sul proprio passato. E’ stato piuttosto palese l’imbarazzo di Rosalinda che davanti a queste domande ha tentennato prima di rispondere. Secondo Maurizio, le confessioni fatte dalla Cannavò all’interno del Grande Fratello, avrebbe potuto farle anche prima e non di certo una volta entrata all’interno della casa del Gf Vip. La risposta di Rosalinda è stata questa, ovvero che lei è entrata all’interno della casa, convinta di tenere tutto questo per se e di continuare a mantenere i segreti, ma che poi una volta entrata le cose sono cambiate. Pare che almeno inizialmente Rosalinda avesse intenzione di continuare a fingersi Adua, ma che poi con il passare dei giorni, non sarebbe più riuscita a tenere nascoste certe cose, esplodendo e dicendo così la verità.

La storia d’amore con Andrea Zenga

Pare che a darle uno scossone al riguardo, sia stato proprio Gabriel Garko che come tutti sappiamo, è entrato in casa, facendole una sorpresa e confessando davanti a milioni di italiani di essere omosessuale e di non aver avuto una reale storia d’amore con lei. Poi, il conduttore pare le abbia chiesto come stia andando la sua storia con Andrea Zenga, conosciuto proprio al Gf Vip. L’ex gieffina avrebbe risposto che finalmente ha ritrovato il sorriso e che è molto felice al suo fianco.