maurizio-costanzo-durissimo-contro-isola-dei-famosi-2022:-“non-so-se-…”

Si avvicina sempre di più la finale del Grande Fratello Vip e di conseguenza l’inizio della nuova edizione di un altro famoso reality show di Mediaset ovvero L’isola dei famosi. Nel corso degli ultimi giorni stanno circolando sempre nuove indiscrezioni su tale reality che piano piano sta per formarsi. Ad esprimersi sul possibile cast di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2022 è stato Maurizio Costanzo attraverso il settimanale Nuovo. Ma quali sono state di preciso le sue parole?

Maurizio Costanzo commenta il cast della nuova edizione de L’Isola Dei Famosi

È prevista per il prossimo 14 marzo la finale del Grande Fratello Vip e poco dopo è previsto l’inizio di un altro amatissimo reality show di Canale 5 ovvero L’isola dei famosi . In tanti negli ultimi tempi si stanno ponendo delle domande su quello che sarà il nuovo cast e secondo alcune indiscrezioni tra i possibili partecipanti potrebbero comparire Carmen Di Pietro insieme al figlio, Ilona Staller anche lei insieme al figlio. E ancora sarebbero venuti fuori anche i nomi di Floriana Secondi e Guendalina Tavassi. Ad esprimersi sul nuovo possibile cast del reality show di Canale 5 è stato il giornalista Maurizio Costanzo attraverso il settimanale Nuovo. “Se funzionerà? Non lo so, anche perché non sono un esperto, non guardandolo sempre”, queste di preciso le parole espresse dal marito di Maria De Filippi che ha quindi rivelato di non guardare con frequenza il reality.

I dubbi di una spettatrice

In molti hanno commentato questi primi nomi circolati sul web. E nello specifico vi è stata una spettatrice che sul settimanale Nuovo ha commentato proprio la presenza di personaggi famosi insieme ai figli. “Perché far partecipare i vip con prole al seguito? Non mi sembra che aggiungano qualche novità al programma”, queste di preciso le sue parole.

Il cast de L’Isola dei Famosi 2022

Secondo quanto emerso negli ultimi giorni a condurre questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi sarà ancora una volta la bellissima Ilary Blasi. Dei dubbi invece riguardano il nome dell’inviato che secondo alcune indiscrezioni dovrebbe essere Alvise Rigo al posto di Massimiliano Rosolino. Poi ancora sempre secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che ad occupare il posto di opinionisti saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria. È importante precisare che si tratta di semplici notizie circolate sul web e di nulla di confermato al momento, ma nemmeno nulla di smentito.