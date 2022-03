maurizio-costanzo-duro-attacco-a-elisabetta-canalis:-“sarebbe-stato-meglio-…”

Tra i personaggi più amati e conosciuti della televisione italiana vi troviamo proprio Maurizio Costanzo, un uomo di grande cultura dotato di grande simpatia che non ha mai avuto il timore di esprimere il suo personale pensiero. Ed ecco che proprio nelle ultime ore si sta tanto parlando delle parole espresse da Costanzo in merito all’ex velina di Striscia la Notizia ovvero Elisabetta Canalis. Parole che stanno facendo tanto discutere, ma per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Le dure critiche di Maurizio Costanzo su Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis è diventata particolarmente nota al pubblico per essere stata alcuni anni fa la velina di Striscia la Notizia. Da quel momento in poi la sua carriera è stata ricca di successi. Nel corso delle scorse settimane è stato possibile vederla nello spot promozionale per la Liguria trasmesso durante i giorni in cui su Rai 1 è andato in onda il Festival di Sanremo 2022. L’ex velina per tale spot sembrerebbe aver percepito un compenso di 100 mila euro, e proprio a causa di tale cifra sono state molte le polemiche. Ma non solo per la cifra percepita, vi sono stati altri motivi per i quali la showgirl è finita al centro di alcune critiche.

Le parole del celebre giornalista

Nello specifico ad intervenire in modo piuttosto duro è stato nelle ultime ore Maurizio Costanzo che nella sua rubrica su Nuovo Tv si è espresso affermando “Vedere la Canalis fare la pubblicità della bellissima Liguria con, alle spalle, i grattacieli di una città americana è strano. Il presidente della Regione è libero di spendere i soldi per la promozione del suo territorio come meglio crede“. Il marito di Maria De Filippi ha poi proseguito “Forse sarebbe stato meglio invitare la Canalis per un fine settimana a Portofino o alle Cinque Terre e far recitare Elisabetta in uno scenario coerente con lo scopo della pubblicità”. A coloro che invece hanno definito la Canalis una donna “senza arte né parte” Costanzo ha replicato affermando che anche se non è forse una grande donna di spettacolo è comunque opportuno precisare che “non è nemmeno l’ultima arrivata”.

Le polemiche che hanno coinvolto la Canalis e lo spot della Liguria

Tante sono state le polemiche che hanno coinvolto lo spot della Liguria a cui la Canalis ha prestato il suo volto. Oltre che per il compenso ricevuto ecco che sono stati tanti coloro che non hanno gradito il fatto che sia stata scelta proprio la Canalis che non è ligure ma sarda. Polemica alla quale il Governatore della Regione ovvero Giovanni Toti ha replicato affermando che in realtà l’idea era quella di dimostrare che ad apprezzare la Liguria e le bellezze di questa regione son anche i non liguri.