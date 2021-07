Maurizio Costanzo fuori di sé contro Pier Silvio Berlusconi: “Mi ha mancato di rispetto … “

Questi giorni sono stati molto caldi, oltre che metereologicamente parlando anche per le comunicazioni ufficiali di quelli che saranno i palinsesti dall’autunno in poi e, se da un lato ci sono state riconferme importanti, sia sui canali Rai che su quelli Mediaset, dall’altro ci sono state alcune esclusioni/autoesclusioni altrettanto importanti, una su tutte o almeno quella che ha fatto parlare di più, quella di Alessia Marcuzzi. Ma Maurizio Costanzo ha avuto modo di parlare di un suo malcontento molto forte. Vediamo cosa è accaduto.

Pier Silvio Berlusconi presenta i palinsesti e Maurizio Costanzo non viene citato

L’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, qualche giorno ha presentato i palinsesti del prossimo autunno e pare abbia dimenticato di citare il conduttore del più famoso salotto televisivo, Maurizio Costanzo, con il suo Maurizio Costanzo Show.

La reazione di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo, che di certo avràseguito la presentazione dei palinsesti ha così potuto notare di non essere stato citato eha commentato, con la solita schiettezza che lo contraddistingue, questa mancanza e ha dichiarato fuori di sè: “Ho avuto l’impressione di aver interrotto il programma perché alla presentazione dei palinsesti di Mediaset non è stato neanche nominato. Mi dispiace perché in autunno festeggerò il quarantesimo anno del Maurizio Costanzo show“.

E poi ha voluto anche ricordare che “un po’ di anni fa … furono cinque le persone a essere chiamate: Mike Bongiorno, Corrado, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello e io. Sono l’unico vivente, un po’ di rispetto, no?”.

Maurizio Costanzo ha voluto ricordare anche lui la grandissima Raffaella Carrà e ha detto: “Sono sconvolto e non me l’aspettavo. Per me è stata una notizia inaspettata. Io purtroppo non sapevo nemmeno che era malata. Non sapevo assolutamente nulla e sono molto sorpreso … Ci mancherà un pezzo di storia del varietà e della televisione”.

Maurizio Costanzo ha poi parlato di cosa farà da settembre e ha detto, a proposito del Maurizio Costanzo Show: “Vorrei cominciare con un’intervista all’allenatore della Roma Mourinho. Vent’anni fa intervistai Capello, le tradizioni si rispettano”.

Però Costanzo, da fine agosto condurrà su Rai3 con Pino Stabioli il programma Io li conoscevo bene, in cui si parlerà dei personaggi più importanti dello spettacolo italiano e, a questo proposito, ha dichiarato: “Persone che ho conosciuto e intervistato più volte, con cui ho avuto un rapporto speciale: al momento sono quattro serate monografiche dedicate a Carmelo Bene, Marcello Mastroianni, Enrico Vaime, e Paolo Villaggio”.