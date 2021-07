Maurizio Costanzo, la burrasca amorosa di cui non tutti sanno: situazione più che ‘complicata’

Non tutti lo sanno, la vita sentimentale di Maurizio Costanzo, in passato, è stata molto burrascosa.

Non tutti sanno i particolari della vita privata di Maurizio Costanzo (fonte instagram)

Conduttore televisivo e giornalista, Maurizio Costanzo può godere di una carriera lunga e piena di successi, frutto del tanto lavoro e dell’impegno manifestato. Ha iniziato la sua carriera di giornalista quando era ancora giovanissimo, per poi lavorare anche in altri ambiti.

Della sua vita professionale conosciamo praticamente tutto, e quindi, ci chiediamo, cosa sappiamo invece di lui? Conoscete le sue storie d’amore passate? A quanto pare, possiamo parlare di vera e propria burrasca amorosa: il motivo? Seguiteci, vi sveliamo ogni cosa nei minimi dettagli!

Maurizio Costanzo, burrasca amorosa: non tutti sanno dei suoi amori passati

Ebbene, Maurizio Costanzo è senza dubbio uno dei personaggi della televisione italiana più influenti e ammirati. La sua carriera è iniziata fin da giovanissimo, quando, Costanzo si è immerso nel mondo del giornalismo. In seguito, si aprirà anche ad altri ambiti, come quello della conduzione. Conosciamo molto della sua carriera professionale, ma cosa sappiamo invece di lui e quindi, della sua vita privata?

Sapete che ha avuto una vita sentimentale molto ‘travagliata’? Ebbene, il conduttore, nel 1963, quando allora aveva 25 anni, è convolato a nozze con Lori Sammartino, una fotoreporter più grande di lui di 14 anni. Il matrimonio, però, non durò molto, e la causa fu un nuovo amore, come ha raccontato lo stesso giornalista durante un’intervista rilasciata al Corriere delle Sera. Il giornalista, ha dichiarato che, quel matrimonio, non ha avuto seguito, perchè si innamorò di una segretaria della Mondadori.

Fonte youtube

Ma la vita sentimentale del noto conduttore non è certo stata senza sorprese, e così, segue il secondo matrimonio, con la giornalista Flavinia Morandi; poco dopo, diventano genitori di due bambini. Purtroppo, anche il secondo matrimonio non dura, e i due decidono di separarsi di comune accordo. Dopo una relazione d’amore con Simona Izzo, e il terzo matrimonio con Marta Flavi, c’è il colpo di fulmine con Maria De Filippi, conosciuta allora ad un convegno. Un amore che dura da anni, e che conosciamo benissimo!