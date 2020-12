maurizio-costanzo,-le-parole-che-non-ti-aspetti-su-emma-marrone

Emma Marrone ha avviato la sua carriera al fianco di Maria De Filippi, come alunna della scuola di Amici e in questi anni ha instaurato anche un bellissimo rapporto con la conduttrice, tornando nello show in veste ti professoressa e giudice per le squadre. La cantante però ha conquistato anche Maurizio Costanzo grazie al suo talento e personalità, tanto che il giornalista ha deciso di dire la sua sull’artista.

Nel momento in cui si parla di Emma Marrone sono tante le notizie che quotidianamente sono pubblicate sul suo conto e che fanno riferimento sia alla vita sentimentale che professionale. A tenere banco nel mondo del web in diverse occasioni abbiamo anche avuto modo di vedere il legame speciale che la Marrone ha avuto con Maria De Filippi, una delle prime a credere nel suo talento anche fuori la scuola di Amici, quando per l’artista non è stato facile farsi spazio nel mondo della musica.

Emma oggi è una delle cantanti più stimate dal pubblico italiano, ma parlare di lei è stato anche Maurizio Costanzo in modo del tutto inaspettato.

Le parole di Maurizio Costanzo che non ti aspetti

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, Emma Marrone è riuscita a conquistare anche il cuore di Maurizio Costanzo che ha deciso di prendere le sue difense dopo le insistenti domande che in questi anni le sono state fatte in tema ‘maternità’.

Costanzo ha trattato l’argomento per il settimanale di Nuovo dove ha scritto: “Capiscono bene Emma, e io penso che la sua non sia una scelta egoista. Fare un figlio è un atto d’amore verso la vita. Non bisogna giudicarla, ma cercare di comprendere. Non va criticata una persona se prende una decisione in maniera consapevole. Un giorno sarà una mamma consapevole. Avrà fatto le sue considerazioni e per adesso ha voglia di dedicarsi al lavoro, senza precludersi alcuna possibilità”.

Emma Marrone: l’idea della maternità

Il messaggio di Maurizio Costanzo arriva come eco alle dichiarazioni che Emma Marrone aveva rilasciato in occasione di una lunga intervista rilasciata a Il Messaggero.

La cantante nutre il profondo desiderio di diventare madre ma, a quanto pare, per lei non è ancora giunto il momento perfetto per mettere in atto questo suo sogno. Al quotidiano la cantante ha infatti dichiarato:

“Io non voglio figli ora, devo fare ancora un sacco di rock’n roll. La maternità non è un obbligo. Ognuno ha il suo percorso. Può succedere che una donna voglia dedicarsi a sé stessa. E poi anche l’età delle madri è cambiata. Oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli e conservarli. Oggi le donne studiano, viaggiano, sono indipendenti. Difficile trovare uomini che accettano questo, io li terrorizzo. Levati i panni da rockstar quando torno a casa io impasto polpette, faccio la lavatrice, so aggiustare un mobile, sistemo tutto da sola. È brutto quando non puoi avere il controllo su una donna. Ma so che da qualche parte c’è uno alla mia altezza”.

