Maurizio Costanzo nei guai dopo le frasi su Lulù Selassiè. Mediaset prende provvedimenti, “Costretti a cacciarlo”. Cosa succede

Negli ultimi giorni Lulù Selassiè è al centro del gossip ma anche di accese polemiche. Nella puntata di giovedì 12 maggio del Maurizio Costanzo Show, il conduttore ha lanciato delle frecciatine nei confronti della principessa scatenando l’ira del web e non solo. In difesa di Lulù, oltre ai familiari è accorsa anche una senatrice. Scopriamo quanto accaduto. Ormai sono trascorsi circa 20 giorni da quando Manuel Bortuzzo ha deciso di lasciare Lulù Selassiè, conosciuta all’interno del gf vip.

Da quel momento il ragazzo ha rilasciato alcune interviste sino ad essere ospite del Maurizio Costanzo show giovedì 12 maggio. Ebbene, la puntata ha suscitato molte polemiche in quanto, seppure assente, la principessa etiope è stata spesso tirata in ballo dal giornalista, arrivando quasi a beffeggiarla con il Bortuzzo. “Ma quella tua curiosa fidanzata che fine ha fatto?” Ha domandato Costanzo con una vena d’ironia mimando anche il gesto delle labbra gonfie. Il nuotatore prontamente ha risposto “L’ho lasciata. Lei fa la vita sua io faccio la vita mia. A 20 anni gli amori vanno e vengono”.

La puntata va avanti, ma le battutine di Costanzo su Lulù non si arrestano. Sul finale, quando gli ospiti vengono invitati a fare la consueta passerella, il conduttore torna a tirare in ballo Lulù: “Manuel, alla ragazza le sarebbe piaciuto fare la passerella, eh?”, domanda sarcastico il conduttore. “E invece c’è Aldo”, replica il nuotatore. L’ atteggiamento sbeffeggiante del marito di Maria de Filippi e le relative risposte dell’ex gieffino non sono affatto piaciute né al popolo del web, né alle sorelle Selassiè e soprattutto non sono piaciute alla parlamentare Barbara Masini.

La primogenita delle Selassiè, Jessica, in difesa di Lulù, ha prontamente postato una story su Instagram commentando con un secco “no comment”. La senatrice Masini, invece, ha giudicato le parole di Costanzo come atti derisori e ha fatto un lungo post su Twitter. ”[…]Non possiamo più nasconderci dietro al velo della libertà a tutti i costi, perché questo tipo di libertà, che ledono la dignità altrui, non libera ma ingabbia e condanna ad una estrema pochezza culturale.”

Tanti altri sono intervenuti in difesa di Lulù che, avendola conosciuta un po’ al gf vip, di certo non avrà gradito tali atteggiamenti. La principessa etiope sabato 14 maggio è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin dove si è comportata da gran signora non creticando mai l’ex anzi sperando che sia felice anche senza di lei. Intanto Dopo le numerose polemiche Mediaset potrebbe prendere provvedimenti per arginare l’ondata mediatica di diniego vero Maurizio Costanzo. Insomma anche il marito di Maria de Filippi potrebbe essere redarguito dalla società, come pare stia già accadendo da quando saputo dalle fonti.

