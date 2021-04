Maurizio Costanzo, Nina Soldano dice di lui Quando non lavoravo più …”

Nina Soldano è stata una delle protagoniste principali della soap opera Un posto al sole, che come sappiamo va in onda su Rai3 ormai da tantissimi anni. L’attrice ha interpretato i panni di Marina Giordano per diverso tempo nella soap, ma poi ad un certo punto il suo personaggio sembra sia stato messo da parte dagli sceneggiatori. Quando questo è accaduto, il pubblico di Un posto al sole sembra che si sia ribellato e ovviamente questa dimostrazione di affetto, non ha potuto che fare tanto piacere a Nina.

Nina Soldano, il ritorno sul set di Un posto al sole

L’attrice però sembra essere pronta al ritorno, anche se effettivamente non ha potuto dire nulla al riguardo per rispetto dei termini contrattuali. L’attrice però si è concessa un’intervista al settimanale Nuovo TV, parlando proprio di quando è stata messa da parte dagli sceneggiatori e di come ha affrontato quel periodo. Sembra che Nina abbia sottolineato quanto sia stato importante per lei ricevere dimostrazioni d’affetto da parte di migliaia di fan ed ha aggiunto di aver potuto contare sull’appoggio di un noto personaggio del mondo dello spettacolo, ovvero Maurizio Costanzo.

La confessione dell’attrice “Sono grata a Maurizio Costanzo”

“Non posso che essere grata a Maurizio Costanzo per le sue bellissime parole, quando ha consigliato alla produzione di ripensarci, perché per il successo della soap opera non si dovrebbe mai rinunciare ai suoi protagonisti storici”. Queste le dichiarazioni di Nina Soldano che si appresta quindi a tornare, anche se non si sa ufficialmente quando. Queste anticipazioni qualche modo hanno fatto tanto felici i fan dell’attrice, i quali avevano avuto timore che il personaggio di Marina Giordano fosse uscito dalle scene per sempre. In realtà sembra che è ad infondere questo dubbio sia stata proprio la stessa attrice, la quale un po’ di tempo fa aveva pubblicato sui social un post piuttosto strano che aveva lasciato intendere ben altro. “A rincarare la dose, poi, ci ha pensato un mio post sul web che è stato mal interpretato. Ho scritto che l’uscita di scena di Marina non era stata una mia scelta e che non sapevo quando e se sarebbe tornata […]”.

Nina Soldano, il suo ritorno tanto atteso

Queste ancora le sue parole. Ad ogni modo, ciò che conta è che l’attrice è tornata sul set di Un posto al sole e che sicuramente non ha mai avuto dubbi riguardo il suo ritorno. Nel corso dell’intervista ha aggiunto di essere stata da sempre molto tranquilla perché sapeva che sarebbe ritornata prima o poi.