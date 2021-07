maurizio-costanzo-non-si-fa-problemi-e,-senza-mezzi-termini-su-silvia-toffanin-anche-di-domenica,-dice:-“onestamente-io-penso-che-…

In questi ultimi giorni si è fatto un gran parlare di quello che sarà il palinsesto autunnale delle reti Mediaset e, se ci sono personaggi, come Barbara D’Urso che sono stati fortemente ridimensionati, c’è anche chi alzerà l’asticella e sarà in video più del solito come Silvia Toffanin, la compagna di Piersilvio Berlusconi da cui ha avuto due figli e anche delle new entry come Anna Tatangelo che condurrà il programma, già andato in onda anni fa e presentato da Davide Mengacci, “Scene da un matrimonio”. Poi c’è anche chi si è autoescluso come Alessia Marcuzzi dando il suo addio alle reti Mediaset.

Piersilvio Berlusconi spiega perchè alcuni programmi sono stati tolti a Barbara D’Urso e dati alla sua compagna Silvia Toffanin

Piersilvio Berlusconi, in conferenza stampa, ha spiegato la sua posizione:“Barbara d’Urso ha fatto un grandissimo lavoro, ho apprezzato il suo lavoro durante il lockdown. È una bravissima professionista e rimane nella nostra squadra. Farà Pomeriggio 5 che sarà orientato all’attualità. Abbiamo deciso di cambiare qualcosa, infotainment a 360° che passa da politica a cronaca a gossip nel post Covid non ha più senso. Abbiamo deciso di cambiare squadra. La durata dipenderà dai cambi di scaletta, vogliamo inserire una soap tra Uomini e Donne e Pomeriggio 5. Appena ci sarà un progetto che piace a noi e a lei tornerà in prime time di intrattenimento”.

E poi ha anche aggiunto: “Confermati i rinnovi di Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Piero Chiambretti. Abbiamo rinnovato anche il contratto con Gerry Scotti. Ci piacerebbe che fosse lui a portare avanti il progetto de La domenica del Villaggio.”

Invece, sull’addio inaspettato che ha dato a Mediaset Alessia Marcuzzi, Pier Silvio Berlusconi ha detto: “E’ lei che ha lasciato. Per noi Alessia è un’ottima conduttrice che ci piace. Banalmente: non siamo più soliti fare dei contratti di rete in esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda. Facciamo contratti a chi ha prodotti in onda. Alessia si è trovata senza un prodotto.”

Invece, su Maria De Filippi: “Il contratto con Maria De Filippi è stato rinnovato e di questo siamo molto felici. Sarà una collaborazione più profonda anche con nuovi prodotti. Sulle novità c’è un po’ di riserbo, ci stiamo lavorando ma aspettiamo per dire in più”.

Maurizio Costanzo su Silvia Toffanin anche la domenica ha detto la sua

La novità importante della prossima stagione autunnale è che Silvia Toffanin, che fino ad ora ha condotto un solo programma il sabato pomeriggio, Verissimo, condurrà anche un programma la domenica al posto di Barbara D’Urso.

A questo proposito una lettrice sul settimanale Nuovo dove Maurizio Costanzo cura una rubrica, ha chiesto un parere al bravissimo giornalista che non si è risparmiato dal dire la sua: “Onestamente penso se lo meriti…Questo suo approdo nella domenica pomeriggio darà maggiore risalto alle sue doti e alle interviste che fa… Il suo Verissimo è diventato un punto di riferimento in Tv”.

E poi, ancora: “Credo sia una brava conduttrice…Il suo salotto è diventato un punto di riferimento della Televisione … Ha fatto tanta esperienza con le interviste …”